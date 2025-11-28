Primera Sala de la Corte de Santiago revisará querella de capítulos contra Ángela Vivanco el miércoles 3 de diciembre

Este martes 25 de noviembre la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco fue notificada formalmente de la querella de capítulos ingresada en su contra por la Fiscalía Regional de Los Lagos, en el marco de la denominada trama bielorrusa.

El Ministerio Público busca formalizarla y pedir medidas cautelares a su respecto por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, por supuestamente haber recibido coimas de los imputados Mario Vargas y Eduardo Lagos para favorecer los intereses de la empresa que estos representaban, el Consorcio Belaz Movitac (CBM).

Si bien la exjueza ha negado cualquier tipo de acto irregular, el tribunal de alzada capitalino deberá pronunciarse a fin de determinar si hay o no elementos suficientes para despojar a la otrora magistrada del resguardo que mantienen jueces y fiscales judiciales por eventuales delitos cometidos mientras ejercían sus funciones.

Como fruto del sorteo realizado en la corte, será la Primera Sala la encargada de resolver, y lo hará el próximo miércoles 3 de diciembre .

Si bien la integración de la sala varía jornada a jornada, generalmente es integrada por el magistrado Guillermo de la Barra y la ministra Iara Barros, y el ministro suplente Fernando Valderrama.

Ese día se escucharán los alegatos de la Fiscalía y de la defensa de Vivanco en una suerte de ante juicio que, de ser favorable para el Ministerio Público, habilitará que la Fiscalía, en la audiencia de formalización, pueda solicitar medidas cautelares en contra de la exministra.

Consultados respecto de la vista de la querella, desde el Ministerio Público se limitaron a confirmar que la Corte de Santiago fijó audiencia para analizar el asunto.

Ese mismo día, cabe hacer presente, la Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino también revisará la querella de capítulos interpuesta por la Fiscalía Regional de Arica en contra del exfiscal Manuel Guerra, por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

Los argumentos

De acuerdo con antecedentes expuestos por la fiscal a cargo de las pesquisas, fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, son cuatro los delitos por los que se busca imputar a Vivanco.

El primer delito corresponde a “cohecho por la función o en razón del cargo”, el segundo por “cohecho prestacional o por actuación u omisión del cargo” y el tercero y cuarto por “cohecho propio o en contravención a los deberes del cargo simple”.

“Sea cual sea la precisa calificación jurídica que el tribunal que conozca el fondo del asunto otorgue a los actos descritos en su capítulo y por los cuales se solicita esta declaración de procedencia de medidas cautelares personales, la imputada Ángela Vivanco, en su rol de ministra titular de la excelentísima Corte Suprema, anteponiendo el interés particular por sobre el interés general, acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a la empresa CBM en el litigio generado con Codelco entre 2023 y 2024, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella y terceros para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir”, se lee en el escrito de ampliación de la querella que ingresó la Fiscalía.

Junto con eso, se especifica que “a la imputada le corresponde participación a título de autora y en grado de consumado”.