Nacional

Prisión preventiva para sujeto que se dedicaba a asaltar pasajeros de buses en San Ramón

La investigación contra el imputado se inició el pasado 30 de julio, día en que una persona fue herida y asaltada por tres sujetos en un bus Red del recorrido 212.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
PDI

En prisión preventiva quedó un sujeto detenido por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Ramón, en la Región Metropolitana, que se dedicaba a asaltar a personas en buses de la locomoción colectiva.

La investigación contra el imputado se inició el pasado 30 de julio, día en que una persona resultó asaltada por tres sujetos en un bus Red del recorrido 212 en la comuna de San Ramón.

“En ese momento suben tres imputados al bus y proceden a intimidar a tres personas, tres pasajeros que a esa hora iban a bordo del bus, dos de los cuáles intimidan y a un tercero que apuñalan con un elemento cortopunzante en la pierna, causándole herida de diversa magnitud o categoría, le sustraen especies y luego huyen del lugar", detalló el comisario Óscar Vielma, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Ramón.

A lo anterior se sumó las denuncias previas realizadas por usuarios de los buses Red durante los meses anteriores, vinculadas principalmente al aumento de estos delitos en la zona sur de Santiago.

Gracias a la revisión de las cámaras de seguridad del bus y el reconocimiento facial por parte de las víctimas del asalto, la PDI logró individualizar a uno de los sujetos involucrados: un ciudadano chileno de 40 años de edad, con antecedentes penales y en situación de calle.

Según detalló Vielma, los otros dos sujetos involucrados en el asalto del 30 de julio también se encontrarían en situación de calle.

Con esta información, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur emitió una orden de detención contra esta persona, la que se habría concretado este viernes por la PDI. Así, esa jornada el sujeto habría sido formalizado por los delitos de robo con violencia y robo con intimidación y dejado en prisión preventiva.

