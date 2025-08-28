“Probablemente podría haberse hecho mejor”: Montes explica cuestionadas declaraciones sobre reconstrucción en Valparaíso

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, explicó sus declaraciones en donde aseguró que “soy ministro de la Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso, porque sé que esto tiene siempre cierta connotación”.

En Quilpué, en medio de la entrega de llaves de viviendas definitivas a 20 familias damnificadas del sector Canal de Chacao, el secretario de Estado admitió que la reconstrucción ha sido “menos rápida de lo que quisiéramos” .

Sin embargo, destacó que “se está trabajando con las familias” y entregando propiedades “regularizadas”. Mientras que al ser consultado sobre sus cuestionados dichos, el titular de Vivienda comentó que fue “mucho tiempo parlamentario junto con Evelyn Matthei y también con José Antonio Kast”, por lo que él también “podría buscar frases por aquí o por allá, pero la verdad es que el sentido de los dichos es lo que importa”.

En esa línea, detalló: “Recibimos del gobierno anterior 25 reconstrucciones a lo largo de 13 regiones. Desde el día que asume este gobierno hasta ahora son 18 reconstrucciones más, una de las cuales es la reconstrucción de Valparaíso. Entonces, mal se puede entender que el ministro está a cargo de cada una en singular ”.

En esta línea, dijo que “el ministro tiene un rol político en esto, en el plan de emergencia habitacional, en obras urbanas y en muchas otras cosas. En ese sentido, no hay una responsabilidad ejecutiva u operativa del ministro ”.