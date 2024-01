Profesores realizan “toma” de SLEP de Atacama tras despidos: Cataldo descarta represalias por paro y apunta a “ajustes” de dotación

Según se dio a conocer en horas de la mañana de este martes, un grupo de profesores se “tomó” las dependencias del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.

De acuerdo a las primeras informaciones, la toma se produjo en protesta por una serie de despidos en establecimientos educacionales de Copiapó y otras comunas de la región.

Hace unos días, el gremio docente denunció que estas desvinculaciones afectaban principalmente a profesores que participaron en las paralizaciones de 2023 por la crisis en la educación en Atacama, consigna Soy Copiapó.

Al ser inquirido esta mañana mientras participaba en un punto de prensa tras el desayuno con los estudiantes con puntajes destacados de la PAES, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó que se trate de represalias por dicho paro, sino que más bien los despidos obedecen a “ajustes” de dotación.

“Fin de año es un momento complejo, en el que efectivamente vienen los procesos de ajustes de dotación, viene la renovación de “los contrata”, entre otras situaciones que son habituales no solamente en Atacama, sino que en todo el país, en todo servicio público, desde ahí que uno comprende esta situación de movilización”, respondió el secretario de Estado.

Luego agregó: “No sé si hay represalia, me da la impresión de que no, sino que obedece más bien a contextos que son habituales a estas alturas del año. De hecho, no es el único lugar en el que han habido desvinculaciones de profesores y profesoras o de funcionarios en el sector público”.

Cataldo planteó que desde el ministerio esperan que “que esta situación de la toma del servicio local se resuelva rápido” y sostuvo que “el director ejecutivo está sobre ello, entiendo que están planificando una reunión durante el día, durante la jornada, para abordar este tema, sobre todo el tema de los despidos, que finalmente es un poco la razón de fondo realmente de la movilización”.

En Atacama

Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama, aseguró a medios locales que se trata de una “toma pacífica” y que “necesitamos conversar con el nuevo director nacional de Educación Pública (Rodrigo Egaña) para poder atender a Atacama porque si no nos proveen de recursos y capacidad profesional en todas las áreas, no vamos a salir de la crisis”.

Egaña asumió a fines de noviembre, luego de que el Presidente Gabriel Boric le pidiera la renuncia no voluntaria a Jaime Veas en medio de la crisis del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama y pocos días después de que se había firmado el protocolo de acuerdo que frenaba el proceso de traspaso de del servicio educativo desde los municipios.

¿Quién es Egaña? La persona que inició todo en cuanto a la Dirección de Educación Pública: nombrado por Michelle Bachelet, entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018 fue el primer director de la DEP y cuando fue nombradi se desempeñaba como académico y director de Asuntos Económicos y Gestión Institucional en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.