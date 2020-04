Puente Alto en alerta: Es la comuna sin cuarentena con la mayor alza de contagios del país

Por cada cien mil chilenos, hay 26 contagiados con coronavirus. Esa es la tasa de alcance del Covid-19, que se duplicó en una semana y que ya suma 5.116 infectados y 43 personas fallecidas.

Pero no en todas las comunas el avance de la enfermedad ha sido igual. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, publicado este lunes, Puente Alto es la comuna que, sin tener todavía la medida de cuarentena, presenta la mayor alza de contagios de todo el país.

Según ese reporte, esta comuna del suroriente de Santiago sumaba hasta ayer 119 enfermos, 74 casos más (o 164% de alza) respecto al 30 de marzo, cuando el ministerio emitió el primer informe epidemiológico. Solo le anteceden las comunas de Temuco, Chillán, Punta Arenas, Osorno, Santiago y Las Condes, todas en cuarentena.

En medio de esta alza, las autoridades decretaron este martes que se aplicará la medida de confinamiento al sector poniente de Puente Alto, correspondiente a Av. Concha y Toro (oriente), Troncal San Francisco (norte), Av. La Serena y Av. Santa Rosa (poniente) y Río Maipo (sur). Más de 200 mil personas viven en ese sector (ver mapa).

“Todo lo que está hacia el poniente del acceso sur de la Región Metropolitana, queda en cuarentena desde este jueves por el aumento de casos que hemos visto en algunos lugares y manzanas de ese sector”, informó el ministro de Salud, Jaime Mañalich. La restricción regirá desde este jueves a las 22.00 horas y por siete días.

Pero la medida desató críticas entre la población, en especial entre vecinos de la comuna, por considerar que se discriminó a quienes quedaron fuera del cerco sanitario. Así lo cree la concejala de Puente Alto, María Teresa Alvear, quien asegura que las personas tienen miedo.

“Parece una medida discriminatoria, porque los problemas de Puente Alto son de toda la comuna. Me parece grave que se excluya a un sector, me duele, me siento violentada, porque el sector que no tendrá cuarentena tiene más necesidades que el sector poniente. Estamos asustados y preocupados”, asegura.

Mientras que el alcalde de la comuna, Germán Codina, valoró la cuarentena, aunque la calificó de tardía, y planteó que “lo lógico es que la Región Metropolitana completa frenara los contagios con una cuarentena total. La autoridad ha tomado otro camino”.

Alarma en la zona austral

Según los informes epidemiológicos de Salud, las comunas que han tenido la mayor alza en sus tasas de contagio, entre el 30 de marzo y el 6 de abril, son Cabo de Hornos (que pasó de 252 enfermos por cada 100 mil habitantes a 504), Yungay (hoy tiene 140 por cada 100 mil), Punta Arenas (143), Ránquil (112) y Bulnes (159).

Bajo ese análisis, las únicas comunas que han ido disminuyendo su tasa de contagios y de casos detectados, según el informe de Salud, entre el 30 de marzo y el 6 de abril, son Coyhaique (que pasó de 3,3 a 1,6 casos alterados por cada 100 mil habitantes), Parral, Quintero, Requínoa y Alto Biobío.

Según el informe epidemiológico de ayer, la Región de Magallanes tenía la tasa más alta de contagios (124 enfermos por cada 100 mil habitantes) y Atacama la cifra más baja (1,6 infectados por cada 100 mil personas).