Rabindranath Quinteros, vicepresidente del Senado (PS): “Como oposición nos equivocamos al aprobar el proyecto del gobierno”

Como una decisión precipitada ve el senador y vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), el que su sector haya cedido ante la propuesta alternativa del gobierno, la que permitirá un segundo retiro de fondos previsionales. Asegura que, pese a no contar con los votos, se debería haber insistido en la reforma constitucional y esperado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Asimismo, aborda el clima de polarización en el Congreso y llama al PS a definir lo antes posible un candidato presidencial. “No puede quedarse atrás”, dice.

¿Cuál es su balance en torno al debate por el segundo retiro del 10%?

Desgraciadamente todo lo que le habíamos dicho desde fines de marzo de este año se ha venido a ratificar. Estas iniciativas se han debido a que los propios chilenos han tenido que pagar esta pandemia con sus recursos porque la ayuda que ha dado el Estado ha sido cuenta a gotas e insuficiente. Y ahora el Presidente decide ir al Tribunal Constitucional y presenta un proyecto paralelo a última hora con el fin de aparecer frente a la opinión pública como que había derrotado a la oposición.

Sin embargo, la oposición termina dando votos clave a la aprobación de la iniciativa.

Sabe lo que pasa, es que las necesidades de la población no le permiten a uno estar en contra de este retiro. No crea que uno está de acuerdo con que la gente esté sacando sus recursos, eso no me parece correcto. Yo creo que se aceleraron. Y por eso me abstuve.

¿Quiénes se aceleraron?

La gente que dio la pasada al proyecto en las comisiones unidas.

Letelier, Goic y Pizarro...

Bueno, todos los que pensaron que era lo correcto. Yo no tenía ese mismo pensamiento.

¿Qué debería haberse hecho? Porque no tenían los votos…

Acelerar la reforma constitucional, formar rápidamente la comisión mixta y esperar el pronunciamiento del TC, porque el retiro que se había presentado se entendía desde la urgencia derivada de la pandemia del Covid-19. Creo que nos habría dado la razón.

¿Fue un error, entonces?

Como oposición nos equivocamos y nos aceleramos en aprobar el proyecto del gobierno tan rápidamente. Yo hubiese insistido en el proyecto que venía en la Cámara de Diputados. Pero eso ya es pasado.

¿Cómo ve el clima que se ha generado en las últimas semanas entre el Congreso y el gobierno?

Voy a hablar por esta mesa porque es lo que a mí me importa. Cuando fuimos con Adriana Muñoz a reunirnos con el Presidente le dijimos que estábamos abiertos a tener una relación de coordinación con el gobierno. Pero, desgraciadamente, las buenas intenciones quedaron ahí. Nunca recibimos de parte del Mandatario un trato de respeto hacia el Congreso. Por el contrario, siempre nos ha denostado y culpado de todo, cuando el Congreso lo único que ha hecho, sobre todo el Senado, es mejorar sus proyectos.

El Presidente los acusó de exceder sus facultades y el ministro de Hacienda aseguró que se estaría dando un parlamentarismo de facto. ¿Cuál es su lectura?

El Parlamento tiene derechos a impulsar mociones ante la inacción del gobierno. Se han aprobado últimamente algunas en que se le ha pedido ayuda al gobierno y este ha mirado para el lado.

Reconoce que hay proyectos inconstitucionales de su sector entonces… ¿Le preocupa esta suerte de populismo que han advertido algunos sectores?

No hagamos una tempestad de algo que no es verdad. Aquí se habla que queremos saltarnos la Constitución y no es así. Además, si me hablan de proyectos inconstitucionales, por favor, si viera todos los proyectos inconstitucionales que se presentaron en el gobierno pasado de parte de la oposición de esa época, este Congreso es un niño de pecho.

En su sector algunos han advertido que el mundo socialdemócrata ha dejado un vacío que permite que hoy figuras como Pamela Jiles (PH) o Daniel Jadue (PC) sean las cartas mejor posicionadas en la presidencial. ¿Cómo lo ve?

El PS y todos los que estamos en la centroizquierda tenemos la responsabilidad de presentar unidos el candidato a la elección presidencial. Es momento de unidad, de dejar los egos de lado. Con respecto al partido, soy de la opinión de que el PS no puede quedarse atrás.

¿Pero no cree que el PS ha demorado mucho la decisión?

Puedo ser uno de los que piensan que nos hemos demorado, espero que tengamos un candidato lo más rápido posible. Pero en el mes de diciembre va a haber un comité central y allí se va a fijar la línea y los pasos que vamos a dar. b