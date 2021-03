Reforzamiento de aduanas sanitarias y más de 11 mil funcionarios: Fiscalizan comunas de la RM que están en Cuarentena

Este jueves, a las 5.00, 9 comunas de la Región Metropolitana retrocedieron a Cuarentena, fase 1 del Plan Paso a Paso, debido al avance del virus Covid-19. Asimismo, otras 19 comunas a nivel nacional entraron a confinamiento total.

Bajo ese escenario, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, la seremi de Salud, Paula Labra, y el jefe de la Defensa Nacional en la RM, el general Cristóbal De la Cerda, se reunieron para fiscalizar el retroceso a fase 1 entre el límite de las comunas de Cerrillos y Estación Central.

En esa línea, Guevara señaló que existen 40 puntos de fiscalización, los cuales “van a ir incrementándose hasta 260 puntos de control el fin de semana”, y que hay a disposición “más de 11 mil funcionarios de las Fuerzas Armadas y policiales para poder fiscalizar” subrayó el intendente.

“Hacemos un llamado a colaborar a los habitantes de la región, si bien contamos con 11 mil funcionarios de las Fuerzas Armadas y policiales, no es posible fiscalizar cada esquina de la ciudad. Necesitamos que los vecinos, al igual que el año pasado, mantengan el autocuidado para mejorar el escenario que enfrentamos actualmente”, agregó la autoridad regional.

Por su parte, Labra mencionó que, por parte de la Seremi de Salud, se cuenta con 1.300 fiscalizadores y “12 aduanas sanitarias que hemos reforzado con estos buses que se pueden desplazar en distintos puntos”. Además, agregó que desde el inicio de la pandemia hasta hoy se han realizado 8.800.000 fiscalizaciones y se han cursado 22.700 sumarios sanitarios.

Por otro lado, el jefe de la Defensa Nacional en la RM, explicó que en los puntos de fiscalización “además del permiso único colectivo, la persona debe tener su contrato de trabajo o el certificado que la empresa emite de que ese cargo que ocupa en esa empresa es esencial”.

En ese punto, añadió que estos documentos son necesarios porque “algunas empresas estaban incluyendo a personas que no eran trabajadores de ellos dentro de las planillas y también a algunos trabajadores que no son esenciales dentro de las empresas, y esto es en resguardo precisamente de esos trabajadores que no son esenciales para que se mantengan en sus hogares”.

Situación Covid-19 en la RM

De acuerdo al Informe Epidemiológico N°103, publicado la tarde de este miércoles, a nivel país hay 42.837 casos activos confirmados y probables, la cifra más alta desde el 28 de julio del año pasado cuando se registraron 43.749 casos.

La situación particular de la Región Metropolitana refleja que las personas con el virus siguen aumentando, alcanzando los 13.500, el registro más alto desde el 13 de julio cuando se superaban los 15 mil casos. Además, la RM presenta 49 comunas con una tasa de incidencia de activos mayor a 100, es decir, el 94,2%.

Con todo, 1.300.000 santiaguinos de las comunas de Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos y El Bosque, entraron a etapa de confinamiento.