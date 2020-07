Región Metropolitana registró cifra más baja de contagios de los últimos 50 días

Por quinto día consecutivo, el Minsal reportó este miércoles una caída en los casos nuevos de coronavirus registrados por los laboratorios, que llegaron a 2.650, la cifra más baja de los últimos 44 días. La disminución es más fuerte todavía en la Región Metropolitana, que reportó 1.316 contagios nuevos, el número más bajo de los últimos 50 días, desde que el 11 de mayo hubo 964 nuevos casos. Luego, el 12 fueron 1.392 y desde entonces no volvieron a bajar, hasta este miércoles.

El ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que “tenemos una disminución del 18% de casos nuevos en los últimos siete días y de 19% de los casos nuevos en los últimos 14 días, es decir, una baja cercana al 20% en los últimos días”, lo que calificó como una “leve, incipiente, pequeña mejoría”.

Sin embargo, advirtió que los exámenes que arrojaron un resultado positivo siguen en torno al 25%, por lo que no se pueden relajar las medidas de confinamiento. De hecho, anunció la renovación de todas las cuarentenas vigentes. “La OMS dice que hay que bajar por lo menos al 10% de positividad y no hemos llegado a ese promedio nacional”, indicó.

La baja cantidad de casos nuevos se explicaría, en parte, por una caída en la aplicación de test PCR, que el martes llegaron a 10.385, la menor cifra desde el 16 de mayo. En la RM se hicieron 4.489 exámenes, el volumen más bajo de los últimos 63 días.

¿A qué se debe la caída en los exámenes?

Claudio Castillo, académico de Salud Pública de la U. de Santiago, dice que no es posible concluir que esto ocurra porque haya menos enfermos o circulación viral, ya que la positividad sigue alta.

“Necesitamos saber si esta baja es porque hay menos personas que pidieron examen, porque hay exámenes pendientes por analizar o porque no hay reactivos. Uno podría pensar que la situación no está empeorando, pero no se podría decir que está mejorando, porque nos podría pasar lo que les ocurrió a otros países, como EE.UU., que retrocedieron en sus logros”, explica.

En los recintos de salud concuerdan en que la baja cantidad de exámenes no quiere decir necesariamente que circule menos el virus, pero sí advierten mejorías.

Guillermo García, jefe de Urgencia de la Clínica Dávila, dice que se ha notado una disminución de pacientes hospitalizados. “Creo que la población está cumpliendo más la cuarentena, en la medida en que se fueron extremando los controles policiales, y eso redundó en una baja en las atenciones de la Urgencia y en menos exámenes PCR. Pero, a la vez, notamos de forma empírica que hay menos hospitalizados graves por coronavirus, en nuestro caso bajaron en dos tercios”, detalla.

Claudio Sáez, director del Centro de Investigación HUB Ambiental de la U. de Playa Ancha, que posee un laboratorio de referencia en Valparaíso para el análisis de muestras, dice que revisan entre 80 y 100 exámenes diarios. En su caso, los test no han bajado, pero sí cree que hay posibles razones para una caída de exámenes PCR a nivel nacional.

“Cada laboratorio tiene capacidades distintas y el cuello de botella generalmente ocurre en la extracción de la muestra, porque es un proceso manual, que tarda unas horas y depende de la disponibilidad de campanas de seguridad”, que aíslan al profesional de la muestra, dice Sáez. Además, cuenta que a veces han faltado kits de extracción y detección, que son suministrados por el Ministerio de Salud y que hoy son escasos en el mundo.