Registran 2.300 vehículos retornados a Santiago

El feriado del 12 de octubre, el mejor clima y el avance en el desconfinamiento de varias comunas de la capital parecen haber contribuido a que este fin de semana muchos más conductores se aventuraran a pasar los cordones sanitarios desde y hacia la Región Metropolitana. Eso informó hoy el teniente coronel Luis Busta- mante, de la 32a. Comisaría del Tránsito, en Curacaví. El uniformado indicó que desde el viernes hasta hoy, 2.300 vehículos tuvieron que ser retornados a Santiago por no contar con los permisos correspondientes. Muchos más que los 1.769 infractores que se contabilizaron para Fiestas Patrias y los 1.127 que dejó el feriado de Semana Santa.

“Estos conductores han sido sometidos a este reproche penal, sanitario y la vergüenza de tener que ser retornados junto a su familia. Lamentablemente, se da una tónica que de una u otra forma enloda este fin de semana respecto de los demás. Hay varios factores que podríamos indicar. Sin embargo, el llamado a la comunidad es a no bajar los brazos. En el mundo, en aquellos países en que en algún momento se retomaron las funciones, poco a poco está rebrotando esta pandemia. Y lo que esperamos es que en nuestro país no ocurra”, explicó Bustamante.

Dentro de las razones que dieron los automovilistas devueltos, explicaron desde Carabineros, estaba el ir a visitar a cercanos que no han podido ver y, también, a parientes de avanzada edad que viven lejos de sus familias. “Tenemos un cordón sanitario, pero se ha perdido de una u otra forma esta conciencia colectiva respecto de prevenir, a no contagiarse”, argumentó el teniente coronel Bustamante. Quienes se vieron obligados a devolverse a su punto de origen no serán denunciados al Ministerio Público, pues, para que eso ocurra, el infractor debe ser sorprendido más allá del cordón sanitario. Sólo en esa instancia la persona es detenida y se informa a fiscalía.

El procedimiento no será muy distinto en el caso de los pasajeros de bus que no lleven consigo la documentación necesaria, indicó el oficial: “La persona será sometida a sumario sanitario, deberá bajar del bus y deberá volver a la ciudad y no se le permite continuar la marcha”, dijo.

Hasta hoy en la tarde, Carabineros no tenía un recuento total de los vehículos que salieron y regresaron hacia la Región Metropolitana, pues esa cifra, informaron desde la institución, la darán a conocer este martes a primera hora. Sin embargo, hay cifras preliminares que permiten ilustrar el volumen de automóviles que usaron las carreteras para llegar a la costa. Desde la tenencia de Curacaví sostuvieron que 12 mil vehículos salieron desde esa ciudad de la provincia de Melipilla y que alrededor de unos 15 mil regresaron en dirección a la capital.