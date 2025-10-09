Rehace: Gendarmería conmemoró el quinto aniversario de marca que comercializa productos y servicios de internos

Gendarmería realizó una ceremonia para conmemorar el quinto aniversario de la marca Rehace, un proyecto de la institución penal que visibiliza el trabajo desarrollado en los Centros de Educación y Trabajo (CET), reforzando la tarea de reinserción.

La actividad se desarrolló en el CET Metropolitano, recinto que alberga a 43 usuarios condenados y cuenta con talleres de imprenta, calzado, mueblería, textil, mimbrería y envasado de sacos industriales.

En el lugar se elaboran productos que posteriormente se comercializan bajo la marca Rehace y en la plataforma de comercio electrónico, www.rehace.cl.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, hizo el llamado a visibilizar más esta marca.

“Rehace es una gran iniciativa de Gendarmería, que pone en valor y da visibilidad al trabajo que se desarrolla al interior de los Centros de Educación y Trabajo, con los distintos productos y servicios que hacen precisamente los internos en el transcurso y en el proceso de su reinserción social”, planteó.

Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, destacó la labor de los funcionarios que participan en este proceso.

“La reinserción social es una de las caras más nobles y humanizadoras del quehacer penitenciario que tributa a la seguridad carcelaria y pública”, dijo.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron los talleres laborales y conocieron el proceso detrás de cada producto, que combina oficio, disciplina y nuevas oportunidades.