Renca celebra tercera versión del Festival del Libro y la Niñez con Brasil como país invitado

La Plaza Mayor de Renca fue escenario este sábado de la tercera versión del Festival del Libro y la Niñez, actividad gratuita que reunió a miles de personas en una jornada dedicada a la lectura, el arte y la cultura.

La instancia cuenta con 40 stands que ofrecieron una variada oferta de editoriales, librerías, juegos de mesa, mangas y organizaciones promotoras de la lectura. Además, la programación artística incluyó música en vivo, teatro, talleres, experiencias lectoras y espacios de juego.

En esta edición, Brasil fue el país invitado, lo que permitió la realización de talleres de portugués y literatura brasileña, cuentacuentos, confección de muñecas Abayomi, creación de marcapáginas y espectáculos teatrales como la obra Bichos do Brasil y el pasacalle El Gigante Pinte.

“Estamos muy contentos de estar celebrando el mes de la niñez en nuestra comuna y qué mejor que hacerlo con este gran festival enfocado en la promoción de la lectura en niños y niñas”, señaló el alcalde Claudio Castro.

En ese sentido, el jefe comunal recordó que la iniciativa se enmarca en el programa municipal “Renca Lee”, manifestando que “no podemos desconocer que en un contexto donde cuatro de cada diez chilenos no comprenden lo que leen, promover este tipo de hábitos es urgente”.

El embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, destacó que “este festival se hermana con el espíritu de trabajo de nuestro Instituto Guimarães Rosa, de acercar la cultura y la educación a niños, niñas y adolescentes como herramienta de transformación social (...) invitamos a la comunidad de Renca a conocer a autores brasileños”.

El evento, que forma parte de las actividades por el Mes de la Niñez, continuará este domingo con presentaciones de la Escuela Comunitaria de las Artes y la Orquesta Juvenil de Renca, dirigida por Leandro Palma, que interpretará música de películas como Harry Potter y Piratas del Caribe.

En el marco del festival también se entregó el “bono prekínder”, beneficio de $100 mil para familias con matrícula y asistencia en el primer nivel de transición en los centros educativos de la comuna, medida que busca fomentar la asistencia a clases desde la educación inicial.