Roban 19 computadores de Seremi de Salud Metropolitana

Sospechan de un “dato”, confidenció la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, luego de que se conociera que, durante la madrugada del domingo, el edificio de la entidad -ubicado en Paseo Bulnes, a pasos de La Moneda- sufriera el robo de 15 computadores nuevos, otros cuatro en uso que eran parte de la división administrativa y de seis celulares.

Tras el robo, Labra quiso despejar las dudas que este incidente podría generar en medio de la investigación que realiza la fiscalía al exministro de Salud Jaime Mañalich, por las muertes en la pandemia.

“Los únicos computadores que estaban siendo utilizados eran los del área de recursos humanos, los cuales no tienen información sensible. He estado leyendo algunas especulaciones respecto a información sensible, lo cual no es así, no hay ninguna información sensible que haya sido robada, tampoco papeles, archivos, nada de eso”, aseveró.

La autoridad sanitaria aseguró que la PDI ya investiga el hecho, y que preliminarmente se conoce la versión de una testigo. “Tenemos la versión de una vecina que dice haber visto personas ingresar en una van, en la noche”, comentó.

Al ser consultada por las medidas de seguridad, como cámaras y guardias que resguardan el edificio, explicó que “nosotros tenemos un edificio acá muy cerca, y tampoco quiero dar detalles de cómo trabajan nuestros guardias, pero lamentablemente fueron vulnerados todos los sistemas de seguridad”, confirmando que “el guardia en ese momento estaba en el otro edificio realizando el turno”.