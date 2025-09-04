Robo armado a farmacia en Buin genera persecución y Carabineros logra detener a cuatro involucrados

Un amplio operativo de Carabineros permitió la detención de cuatro sujetos involucrados en un robo a mano armada que afectó a una farmacia en Buin.

Fueron seis los individuos armados que irrumpieron en el local de la cadena Ahumada ubicada en la calle Bernardino Bravo Oriente, intimidando a los dependientes con armas para sustraer medicamentos y dinero en efectivo.

La banda se movilizaba en un furgón sin placas patentes visibles.

Al conocer la denuncia efectuada al nivel de emergencias 133, la policía uniformada activó un despliegue que se extendió por cuatro comunas de la Región Metropolitana.

Participaron del operativo diversas unidades de Carabineros, entre ellas un helicóptero de la Prefectura Aérea, realizándose un seguimiento coordinado del vehículo en fuga.

Minutos después del atraco, Carabineros pudo interceptar el vehículo de los asaltantes en la intersección de calle Laguna del Inca con pasaje Laguna del Desierto, en la comuna de Pudahuel Sur, donde se logró la detención de tres implicados.

En el lugar se incautó el dinero sustraído, medicamentos y el furgón que usaron.