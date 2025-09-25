Robo de vehículo en Quilicura: delincuentes retuvieron a la víctima y la liberaron en la comuna de Lampa

Un particular robo se produjo durante la mañana de este jueves en la comuna de Quilicura, donde un grupo de delincuentes sustrajo un vehículo a un dueño de una empresa, reteniendo a la víctima y luego liberándola en la comuna de Lampa.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:30 de la mañana cuando el dueño de una empresa fue interceptado por tres sujetos, quienes esperaron que este descendiera de su vehículo para amenazarlo y volverlo a subir al automóvil con el fin de sustraerlo.

Según detalló el mayor Salvador Caro, comisario de la 49° Comisaría Quilicura, “Haciendo su rutina diaria, se baja a su vehículo particular, en donde es aguardado por tres personas, quienes lo suben nuevamente a su vehículo y lo roban. Posteriormente, cierto, lo mueven por distintos lugares, dejándolo finalmente en la comuna de Lampa, en donde lo descienden y lo dejan”.

Tras esto, es que esta persona dio aviso a Carabineros quienes llegaron hasta el lugar.

Aunque en un comienzo se pensó que se podría tratar de algún tipo de secuestro, esto fue descartado por Carabineros, apuntando que "por la información que más tenemos de la víctima, este mencionó que en ningún momento se le solicitó dinero o alguna conducta extorsiva, solamente se le mantuvo retenida para que ésta, obviamente, no le diera aviso a Carabineros ni pudiera dar alguna señal de donde se encontraba el vehículo que estaba siendo sustraído y sus especies particulares".

Por el momento no se ha dado con el paradero del vehículo de la víctima ni con los autores del hecho.