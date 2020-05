Rodolfo Carter, alcalde de La Florida: “Se transmitió un mensaje ambiguo de normalidad”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, dice que en marzo había pedido cuarentena en esta comuna: “Se pudo haber hecho antes, pero prefiero ver el vaso medio lleno”, sostiene.

-¿Llega tardíamente esta cuarentena?

-Fui el primero en suspender clases, luego el gobierno las suspendió; fui el primero en cerrar centros comerciales, pero se hizo a nivel nacional. La cuarentena finalmente se declaró y se pudo haber hecho antes, pero prefiero mirar el vaso medio lleno. Ahora hay que enfocarse en derrotar al coronavirus, por lo que el esfuerzo nacional debe estar orientado hacia allá. Las críticas y los malos ratos tienen que quedar atrás. Estamos coordinados con el gobierno.

-¿En qué va a cambiar la situación en La Florida?

-Las funciones comerciales van a terminar; no se va a trabajar en La Florida. Pero se van mantener los servicios médicos, los supermercados, los bancos, los pagos de pensiones. Todo eso va a seguir operando para que no haya pánico ni aglomeraciones. Es una ecuación difícil de conseguir: que la gente se quede en su casa, pero que guarde una cuarentena digna, con alimentación y suministros suficientes. Estamos trabajando en eso. No solo con los servicios abiertos, sino que la municipalidad llevará alimentos a los floridanos que estén postrados y en difíciles condiciones.

-¿Por qué aumentaron tanto los casos en La Florida?

-Transmití toda la semana a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, algo que no resiste mayor análisis: el coronavirus toma 10 días en ser reflejado en los exámenes. Luego de días, se notó el aumento de los contagios. A partir de la Semana Santa hubo una relajación en la conducta de los ciudadanos y, a mi juicio, por parte de las autoridades se transmitió un mensaje ambiguo de que estábamos volviendo a la normalidad, en circunstancias de que, aunque no teníamos una alta mortalidad, el virus estaba activo entre nosotros. Además, los datos nuestros no cuadraban con los del Ministerio de Salud. Ellos hablaban de muy pocos contagios, pero aquí veíamos que en dos cuadras había 40 contagiados.

-¿Cuánto se ha invertido debido a la crisis?

-Probablemente, vamos a invertir entre $ 4.000 y $ 5.000 millones hasta junio, lo que implica un esfuerzo sideral para esta municipalidad. Nos hemos preparado desde enero, en silencio. Compramos balones de gas para entregar y canastas de alimentos, entre otras cosas. Pero no vamos a alcanzar a cubrir todas las necesidades.