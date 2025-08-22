“Sabemos cuáles son los nudos críticos”: Cataldo dice tener certeza que en el Senado podrán construir acuerdos en proyecto que da fin al CAE

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta jornada el avance de la tramitación del proyecto que busca dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), el cual fue aprobado esta semana en general en la Cámara de Diputados, pasando a segundo trámite constitucional.

En cuanto a su discusión en el Congreso, la autoridad expresó que si bien era compleja, tenía “la certeza” que en el Senado van a poder construir un acuerdo.

“Sabemos cuáles son los nudos críticos, los estamos trabajando como gobierno, los estamos trabajando también con las instituciones de Educación Superior, particularmente lo que tiene que ver con el financiamiento, ahí hay varios temas que se involucran, como por ejemplo el debate sobre copago”, apunto el secretario de Estado.

En esto, Cataldo reiteró que en la discusión “ningún tema está vetado”.

Esto, “siempre que la discusión se haga de manera equilibrada, con perspectiva de Estado también, tal como lo hemos dicho anteriormente, porque el FES no es solamente un proyecto que va a traer mayor eficiencia fiscal, permitiendo invertir recursos públicos en otras áreas que también lo requieren, como la educación escolar o parvularia, sino también le va a traer alivio a las familias. Entonces necesitamos que esto se mire de esa forma”.

“Es el momento de ponernos de acuerdo y tramitar esto con la mayor urgencia posible, porque no hay tiempo que perder”, añadió.