Sala cuna, SLEP, violencia escolar y FES: las propuestas en educación en programas de aspirantes a La Moneda

Este martes, la Universidad Alberto Hurtado (UAH) fue sede del primer debate presidencial enfocado exclusivamente en educación.

En la instancia, denominada “Diálogos sobre educación: propuestas y desafíos”, participaron representantes de los comandos presidenciales de Carolina Tohá (PPD, PS, PR y PL), Jeannette Jara (PC-AH), Gonzalo Winter (FA), Jaime Mulet (FRVS), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y de Johannes Kaiser (PSC). Se había anunciado que también asistiría un experto del equipo de José Antonio Kast (republicanos), pero finalmente no sucedió.

Los expertos en cuestión que enfrentaron las posturas de las diferentes candidaturas mencionadas anteriormente fueron Cristián Bellei, Alexis Cortés, Matías Grau, Pablo Sepúlveda, Magdalena Vergara y Pamela Pizarro, respetivamente.

Dichos equipos expusieron y debatieron propuestas y lineamientos en torno a sala cuna universal, transformación del sistema educativo, violencia escolar y financiamiento de la educación superior. El foro fue moderado por María José Valdebenito, académica de la Facultad de Educación de la UAH y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.

Educación inicial

Bellei, del comando de Tohá, apuntó: “Nosotros apoyamos el proyecto de sala cuna universal, pero es muy importante entender que tiene una diferencia. Es el derecho a que exista la oportunidad de cuidar. Es distinto al derecho a la educación como lo entendemos en el resto del sistema. Y es muy importante que Chile tenga ese derecho, que todas las madres, padres, trabajadores, trabajadoras tengan acceso a ese derecho. (Además) esta candidatura está muy comprometida a expandir las oportunidades (...) para que todos los niños y niñas tengan oportunidades formativas desde la temprana edad”.

Cortés, del equipo de Jara, sostuvo sobre esta materia: “A nosotros nos parece que va en la dirección correcta. Ahora, creemos que cualquier solución en esa línea tiene que tener un abordaje pedagógico, no únicamente en un sentido de guardería. Nos parece fundamental el aporte patronal para eso, pero también es fundamental una contribución sólida por parte del Estado a través de financiamiento basal, no únicamente a través de una lógica de voucher. Y esto es un compromiso claro de Jeannette Jara de financiamiento basal para la educación parvularia y la sala cuna”.

Grau, que integra el comando de Winter, propuso: “En educación inicial conviven tres sistemas de financiamiento distinto y eso es claramente un problema. Hay que centrar lo que se implemente en sala cuna universal, tiene que ser centrado en estándares muy altos de calidad. No simplemente tenemos que perseguir la matrícula, que nos pasó un poco en los 90, en los 2000, en educación escolar, que nos centramos mucho en infraestructura, en perseguir la matrícula y tal vez dejamos un poco de lado la calidad. Yo creo que en educación inicial hay que avanzar en las dos cosas a la vez”.

Respecto a esta materia, Pizarro, representante del comando de Kaiser, destacó que como partido tienen una propuesta “de una reforma estructural al sistema” y que viene desde la enseñanza temprana. En esto, señaló que el problema que ven es que hoy día “lamentablemente no hay una conversación entre distintas instituciones”.

En esto, indicó que una de las primeras propuestas que tienen “es entregar unos vouchers a los padres para que también puedan elegir la educación desde el jardín infantil en adelante”

En esta línea, Sepúlveda, representante del comando de Mulet, si bien también destacó la importancia de la educación en primera infancia, y concordó con Sepúlveda en que debe existir una reforma estructural, apuntó a que ésta debe ser para que el Estado dé las condiciones cuando los privados no puedan otorgarla.

Asimismo, apuntó que si bien en esto hemos avanzado, aún “estamos muy lejos”, y el costo de hacer estas intervenciones en primera infancia es mucho menor que otras. “Desde nuestro punto de vista, el énfasis está en una inversión en la primera fase”, apuntó.

Vergara, del comando de Matthei en tanto, recordó y destacó que esté en discusión el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, y apuntó que que para el comando de Matthei “es fundamental avanzar en eso”, aunque se le deben hacer “algunas mejoras”.

“Tiene que haber una colaboración pública-privada, no podemos restringir el derecho a sala cuna (...) Nuestra propuesta es avanzar, equiparar esa subvención, porque no importa dónde vaya el niño, lo importante es que ese niño tenga la educación que necesita”, señaló, añadiendo en este sentido que es decisión de los padres decidir si enviar a su hijo a un jardín infantil VTF, Junji o Integra.

Instalación de la nueva educación pública

En este punto, Bellei recalcó que “varios de los problemas más estructurales, institucionales y de gestión de la nueva educación pública no han podido ser abordados aún, salvo con medidas de paliativas o de ajuste que requieren una consolidación legal, como algunos que están en la propuesta, pero también una consolidación institucional que hoy día la Dirección de Educación Pública está luchando por hacer, pero que no ha podido hacer”.

Cortés, en tanto, dijo que “la municipalización, por más que pudo haber tenido buenas intenciones, en el sentido de descentralizar, fue una de las grandes fuentes de segregación del sistema educativo. La instalación de los SLEP ha sido transversalmente reconocido como una política que ha tenido buenos resultados, que requiere ajustes, por algo se está discutiendo en el Congreso, pero digamos la mayor parte del espectro político y, sobre todo, técnicos, reconocen que ha permitido tener mejores respuestas de apoyo técnico pedagógico para las distintas comunidades escolares”.

En este apartado, Grau remarcó que el programa de Winter apunta a la creación de liceos técnico profesionales: “Nos vamos a preocupar de que la enseñanza TP, la técnico profesional en los establecimientos educacionales sea ejemplo, sea una cuestión, no solo para quien no pudo entrar a la humanista sino que sea una cuestión de elección, que ahí vayan también quienes quieran tener esos proyectos de vida”.

Pizarro, por su lado, reiteró la importancia de realizar una reforma estructural, y a su vez, criticó que se implementara de forma general a todos los establecimientos, cuando hay colegios municipales que a su parecer, estaban bien administrados.

En esto, apuntó a llevar a cabo un diálogo para diferenciar entre aquellos establecimientos que estaban haciendo una buena labor, destacando que si bien los SLEP podían ser solución para ciertas regiones, “no se puede pretender que políticas públicas que vienen desde Santiago vayan a funcionar en un sector rural”.

Sepúlveda, en tanto, destacó los logros que se han realizado gracias a los SLEP, sosteniendo que una de las intervenciones claves que proponen desde el programa de Mulet es que deben existir una modificación y quitarle cierto nivel de intervención a la Superintendencia, al ministerio y traspasársela a los gobiernos regionales. Así, indicó, “se vuelve más eficientes el uso de los recursos y más pertinente la educación".

Mientras que Vergara señaló que hay que poner ciertos matices en la discusión, ya que “los colegios están cansados y el mundo educacional está cansado de grandes reformas estructurales que no tienen puesto el foco realmente en lo pedagógico”. En esta línea, sostuvo que “ hay problemas serios” en la implementación de la Nueva Educación, pero si solo se corrige la esto, no se logrará hacer frente a los problemas profundos, y para esto, “primero pero tenemos que tener un diagnóstico claro, porque si los cerramos, probablemente vamos a seguir con los mismos”.

Violencia escolar

El experto del equipo de Tohá planteó que en el programa de la candidata “hay un capítulo especial en el empoderamiento, en la relegitimación de la autoridad de los profesores. Si no reponemos la autoridad pedagógica legítima basada en las condiciones culturales del siglo XXI, no las del siglo XIX, no vamos a resolver tampoco los problemas de convivencia desde la sala de clases hacia arriba en el entorno escolar. Nosotros lo que tenemos ahí, es una propuesta nacional de capacitación de todos los profesores del país en asuntos de diversidad, de salud mental y de atención de trabajo en la diversidad”.

En el caso de la propuesta de Jara, dijo Cortés, “para abordar esta temática, como primera medida, tenemos un programa que busca apostar por hacer una fuerte inversión de infraestructura en los mil colegios que concentran los mayores niveles de vulnerabilidad, que eso vaya acompañado de un programa fuerte de escuelas abiertas que permita activar a las comunidades, porque acá sin la comunidad educativa esto no va a tener salida. Del punto de vista de valorización a la labor docente, tenemos una serie de medidas que buscan justamente reposicionar el valor social que tiene el docente para el país”.

En esta materia, la representante del comando de Kaiser señaló que están pensando en tener nuevos programas: “vamos a hacer promotores de que vuelva la educación cívica, de que vuelva la cultura a los colegios, de que vuelva la música, el deporte”, esto en diálogo de manera interministerial.

A largo plazo, una de las medidas es cambiar los programas y dar flexibilización en los currículos nacionales, ya que según advirtió, “muchos colegios están siendo vulnerados en la libertad de enseñanza al no poder desarrollar su proyecto educativo”.

Por su parte, desde el comando de Mulet apuntaron a que era necesario “una intervención integral, y no exclusivamente para el entorno educativo”. “El concepto de nuestra propuesta de gobierno es una transferencia de capacidades desde el gobierno central a gobiernos regionales, y luego a gobiernos locales . Y una de las formas más útiles para prevenir la violencia es la creación de comunidades integradas", apuntó Pizarro. Asimismo, estas medidas deben ser acompañadas de la creación de las policías municipales, en co-tutela con Carabineros.

Vergara por su parte destacó que hay que diferencias entre las situaciones de violencia que se viven en las comunidades escolares, y en esto las medidas tienen que ser flexible. En esta materia, indicó que en el programa de Matthei hay estipulado tres ejes para enfrentar esta situación: un trabajo dentro de la escuela, un trabajo con la familia, y un trabajo en el entorno.

Financiamiento a la Educación Superior

En cuanto a la ley de Financiamiento a la Educación Escolar (FES) que se discute en el Congreso, Pizarro fue clara en señalar que como comando y partido político, en el Partido Nacional Libertario “siempre vamos a estar a la defensa y resguardo de la libertad”, y en ese sentido, se debe escuchar a los rectores, y si bien hay estudiantes que necesitan un financiamiento a la educación pública, “ese financiamiento nunca puede terminar en que se le pongan condiciones a los establecimientos educacionales”.

Por su parte, Sepúlveda apuntó a que si bien el FES “es un avance”, es completamente insuficiente para los problemas de la educación superior“. En esto, expresó a que la educación superior “debe ser discutida como cómo tú habilitas al país para el desarrollo en el largo plazo”.

“Nuestra propuesta programática lo que establece es un fortalecimiento de las universidades regionales”, señaló. Esto, ya que si bien se crearon estas universidades no tuvieron el financiamiento que requerían para poder subsistir. “Eso es un problema estructural, los gobiernos regionales deben intervenir y, por ejemplo, platas como del royalty tienen que ser invertidas en el desarrollo pertinente regional”.

En tanto, Vergara sostuvo que no creían que el FES sea la solución que hoy se necesita, y se debían buscar fórmulas, ya que “hay que tener soluciones para quienes hoy día no tienen capacidad de pago, pero muchos otros sí”.

Para esto, apuntó a que se deben buscar mecanismos que sean adecuados, y que “no pongan en duda o que no debiliten el sistema”, y que efectivamente garanticen al estudiante el tener acceso a la educación.