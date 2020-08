Santiago inicia plan policial de mitigación de cara a inicio de transición este lunes

A cuatro días que comience la etapa de transición en Santiago, distintas autoridades anunciaron este jueves el lanzamiento del Plan de Mitigación Integral que será implementado en las comunas de la capital que saldrán de la cuarentena preventiva a contar de este lunes.

El plan tiene como propósito evitar las aglomeraciones de personas especialmente en los barrios con mayor población flotante de las dos comunas que verán aumentada la libertad de tránsito a contar del próximo lunes.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, indicó que “el próximo lunes el llamado es a la responsabilidad, a no venir al centro si no es estrictamente necesario. Esto no es un desconfinamiento, estamos recién pasando a la fase 2″.

“Hemos estado conversando con los operadores de los centros comerciales aquí en el casco histórico. Ellos se han mostrado muy llanos a cumplir con toda la normativa sanitaria y la próxima normativa municipal que va a estar el día lunes, con los aforos máximos que van a ser muy reducidos a testear en la entrada en cuanto a la temperatura, a que sus dependientes tengan que venir únicamente de comunas que están en fase 2 sino se les va a obligar a bajar las cortinas”, aseguró el edil.

Por su parte, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, señaló que “tal como lo hicimos en Providencia, esta semana vamos a intensificar la presencia policial en estas comunas. A partir de hoy en la comuna de Santiago y a partir del próximo lunes en la comuna de Estación Central”.

“Son comunas que tienen un alto número de población flotante y por lo tanto se hace necesario tener una fiscalización mayor. No queremos que avance la delincuencia o el comercio ambulante, queremos que avance la comunidad en este Paso a Paso, de manera de ir ganando cada vez más libertad”, sostuvo la autoridad regional.