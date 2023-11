“Se necesita un estado de emergencia educacional”: docentes de Atacama en paro llegan a Santiago y marchan hacia La Moneda

Este miércoles llegó a Santiago una comitiva de docentes de la Región de Atacama para protestar tras cumplir 66 días en paro, acusando graves problemas de infraestructura e insumos en los colegios de la zona, lo que tiene a 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos sin clases.

Si bien desde el gobierno entregaron un plan para retomar las clases en la región, desde el gremio indicaron que “era imposible” ya que aún no estaban las condiciones.

Según tienen programado, durante la mañana irán a La Moneda a entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric para solicitar que los reciba, y también se manifestarán en la plaza de La Constitución. Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo sostuvo hoy que han estado en conversación y existiría la posibilidad de sostener una reunión con el gremio, aunque señaló que esto aún no está confirmado.

Consultado sobre los dichos del ministro Cataldo, quien ha señalado que los trabajos se están realizando en la región, el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, indicó que la única forma de solucionar esto es establecer urgencia en la región.

“El ministro está equivocado y no quiere ver algo que es demasiado obvio y que lo ve todo el país y que la práctica, que el terreno, le demuestra: la ley 21.040 es una pésima ley, no nos sirve para la educación pública”, afirmó. En este sentido, explicó, llegaron a Santiago para conversar con las autoridades de gobierno, ya que según advierte, es necesario establecer un estado de emergencia educacional para Atacama.

La ley 21.040 a la que se refiere Rodríguez es la que crea el Sistema de Educación Pública y que establece las instituciones que lo componen, entre ellos los SLEP, y regula su funcionamiento.

“No hay otra salida porque necesitamos funcionarios profesionales, tanto del ministerio, de la DEP, trabajando en Atacama, no visitándola”, afirmó el dirigente del gremio. “El ministro se equivoca, no estamos negociando con él. Él tiene que cumplir la obligación de tener adecuadamente las escuelas y liceos para poder hacer clases dignas a nuestros niños y niñas de Atacama y jóvenes (...) se necesita un estado de emergencia educacional. No hay otra forma de revertir esta situación”.

Asimismo, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores a nivel nacional, sostuvo que lo que ocurre finalmente en Atacama “da cuenta también de la problemática que hemos tenido con los Servicios Locales de Educación a lo largo y ancho del país”.

“Indudablemente que la situación de Atacama está totalmente desbordada, pero respecto de esto, claramente hoy día la discusión a nivel nacional, y creo que Atacama es el ejemplo más claro y fehaciente de ello, es que nosotros no podemos continuar con estos Servicios Locales de Educación, tampoco la municipalización es la solución”, afirmó. “Y lo hemos venido señalando desde hace muchos años y lo que necesitamos indudablemente como país para verdaderamente fortalecer la educación pública es el retorno de los colegios al Estado”.

Junto a los docentes en paro también llegó desde Atacama -en apoyo de la movilización- el profesor Luis Espoz, presidente del Centro General de Padres del Colegio de Los Estandartes y representante de los centros de padre a nivel regional, quien indicó que hoy amanecieron tomados de parte de los apoderados colegios de la comuna de Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro y Caldera.

“Obviamente porque no vamos a permitir que se sigan burlando de nosotros y en apoyo también a nuestros profesores que siguen constantemente en amenaza de parte del ministro, de parte de la subsecretaria, de dejarlos sin sus sueldos si no vuelven a sus labores”, indicó.