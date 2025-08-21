Senado por incidentes en Argentina: “Hacemos un llamado también a la policía argentina a revisar sus protocolos de acción”

Los hinchas de la U aseguran que fueron agredidos por barristas de Independiente y por la policía. Foto: Fotobaires/Photosport.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, emitió un comunicado de parte de la Cámara Alta condenando los graves incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile e Independiente, en Argentina.

“El deporte debe ser siempre un espacio de encuentro, sana competencia y vida familiar, nunca un escenario para el crimen y la violencia. Lo sucedido constituye un grave retroceso en los esfuerzos por erradicar estas conductas y empaña el verdadero espíritu del fútbol”, señaló en el documento.

En esa línea, apuntó que muestran preocupación por “la pasividad de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que a la luz de la información no estableció un protocolo claro de resguardo para los hinchas visitantes, quienes pagaron por su entrada y debieron contar con garantías mínimas de seguridad”.

Asimismo, expresó que apoyarán al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en las gestiones que realizará en Argentina para defender los derechos de los connacionales.

“ Hacemos un llamado también a la policía argentina a revisar sus protocolos de acción. Según las versiones de los hinchas chilenos, coincidentes en lo sustancial, en lugar de protegerlos fueron dejados a merced de las agresiones y, en muchos casos, vejaciones por parte de la barra rival”, indicó.

Asimismo, planteó que si bien hubo hinchas de Universidad de Chile que tuvieron conductas que “no corresponden”, aseguró que hay personas detenidas “sin tener vínculo alguno con los hechos” y lesionados que eran “completamente inocentes”.

En esa línea, reiteró el llamado a revisar y fortalecer los procedimientos de seguridad en eventos deportivos internacionales, “de manera coordinada entre países, instituciones y clubes”.