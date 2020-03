Senadores solicitan a Piñera cierre progresivo de la RM y llaman a la población a no concurrir a balnearios del litoral central

Con el fin de evaluar las medidas tomadas desde el ejecutivo y proponer algunas alternativas para mitigar el impacto del brote de COVID-19 en el país, esta mañana la comisión de salud del Senado (integrada por Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Carolina Goic y Guido Girardi), junto a la presidenta de la corporación, Adriana Muñoz, se reunieron con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

Los congresistas de la comisión le propusieron al mandatario decretar la cuarentena en forma progresiva. Es decir, acotada solo a ciertas regiones o localidades específicas del país. “Es muy importante que podamos avanzar en medidas concretas; avancemos en el programa del cierre de la Región metropolitana”, señaló Adriana Muñoz.

"También le dijimos que cuenta con todo nuestro respaldo para tomar medidas que hoy pueden parecen exageradas, pero que mañana podemos lamentar no haberlas tomado. Y llamo a todos los chilenos y chilenas a colaborar quedándose en sus casas”, agregó la presidenta del Senado.

“Es cuarentenar aquellas zonas donde tenemos casos ¿por qué vamos a cuarentenar Tarapacá que no tiene ningún caso hoy día? esto tiene que obedecer a razones técnicas. Nosotros creemos que tenemos que avanzar a una cuarentena en la Región Metropolitana, particularmente en la zona oriente donde están la mayoría de los casos”, agregó el senador Guido Girardi (PPD).

Girardi además reiteró la necesidad de que las personas permanezcan en sus casas en cuarentena preventiva y no concurran a los balnearios del litoral central, tal como también lo solicitó el ministro de salud, Jaime Mañalich, en vista de las filas de vehículos que llegaron hasta localidades costeras.

Senadores de la Comisión salud del Senado en La Moneda

“Las personas creen que refugiándose allá van a disminuir su riesgo, no. Están aumentado su riesgo y le están generando riesgo a quienes no lo tienen -agregó Girardi-. Es una situación de egoísmo que no puede ser aceptado. Yo le hago un llamado a todos los quienes piensan irse al campo o a la playa que no lo hagan”.

El senador también reiteró que “cada vez que una persona de positivo se debe testear a todos con quienes tuvo contacto. El Presidente y el ministro nos dijeron que se puede estar haciendo cerca de 2 mil test diarios y en algunas semanas se podrían hacer ocho mil. Debiéramos llegar a los 10 mil test al día”.

Por su lado, la senadora Carolina Goic (DC) reiteró la idea de “avanzar en cierre progresivo junto con la capacidad de testeo. Que se utilicen todas las capacidades publicas y privadas disponibles”.

Finalmente, la presidenta del Senado señaló que le hizo ver al presidente la necesidad de ordenar la transmisión de las medidas, unificar criterios y evitar que cada alcalde, por ejemplo, tome acciones por su cuenta. “Es importante que si se van a avanzar las medidas, exista un programa en que se transmita el como se toma y como se desarrolla una logística. Cada alcalde está tomando sus propias medidas; es urgente que se ordene el discurso, se ordene el programa”.