Senapred solicita evacuación en dos sectores de Limache por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en dos sectores de la comuna de Limache: Borriqueros y Queronque debido a un incendio forestal.

Según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) son seis hectáreas de superficie afectada por el siniestro, en el lugar se disponen de ocho brigadas, dos técnicos, dos aviones cisterna y una maquinaria pesada de la entidad, además del apoyo de bomberos.

“¡Atención! Senapred por incendio forestal, solicita evacuar sector Borriqueros y Queronque en la comuna de Limache, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE", indicaron a través de sus redes sociales.

Asimismo, a las 16.30 horas, anunciaro que se decreta alerta roja en la comuna de Limache debido al incendio forestal.

Marchigue

Mientras que en la Región de O’Higgins, en la comuna de Marchigue, Senapred activó la alerta roja por incendio forestal. Según detallaron desde Conaf son siete hectáreas afectadas.

El organismo forestal indicó que los recursos dispuestos son cinco brigadas, dos técnicos, cuatro camiones cisterna, una maquinaria pesada y uun puesto de mando de Conaf. A ello, se suma bomberos, personal de la municipalidad y Carabineros.