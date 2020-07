Seremi de Salud fiscaliza club de tenis en Vitacura que estaba en funcionamiento pese a prohibición en la etapa de Transición

Esta mañana la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, en conjunto con el Intendente de la RM, Felipe Guevara, realizaron la fiscalización de un club de tenis en la comuna de Vitacura que se encontraba en total funcionamiento pese a las restricciones de apertura para este tipo de recintos en la etapa de Transición, fase en la que se encuentra Vitacura.

Según indicó la autoridad sanitaria, si bien se permite en esta etapa del plan Paso a Paso hacer deporte, no está permitido la apertura de clubes deportivos.

“Se permite la actividad deportiva pero solamente en parques urbanos, áreas silvestres o lugares de libre acceso al publico y gratuitos”, indicó a 24 Horas. “En ese sentido, este club no es lugar gratuito. Al ser un lugar pagado, implica una gran movilidad de empleados, de trabajadores, con lo cual estamos exponiendo un mayor riesgo de contagio”.

Las medidas que se tomaran con el club, indicó es detener su funcionamiento y cursar los sumarios correspondientes.

“Vamos a poner prohibición de funcionamiento de este club de tenis, se va a hacer una investigación sumaria a las personas que estaban jugando y también estamos fiscalizando con Carabineros que las personas que han venido a trabajar a este club de tenis sean personas que viven en comunas en Transición”.

Esto, recordó, ya que no se pueden desplazar a trabajar a servicios que no son esenciales personas que vivan en comunas que no están en cuarentena.

Por su parte, el Intendente Felipe Guevara indicó que las personas que estaban jugando se les cursará sumario. Entre los jugadores, indicó, hay una persona de 75 años que estaba incumpliendo la cuarentena obligatoria para personas de su edad y por tanto ser irá detenido.

“Las personas que estaban infringiendo van a ser sujeto de sumario sanitario, uno de ellos tiene 75 años por tanto tiene que guardar cuarentena, no está autorizado a salir sino a caminar durante 60 minutos tres veces a la semana, y por tanto está siendo llevado por Carabineros a la Comisaría para realizar el control de rigor”, detalló.