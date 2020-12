Seremi de Salud Metropolitana se refiere a condena contra hermana de Piñera: “En el funeral se cumplió con todas las normativas”

Fue en un soleado mediodía en el llamado “Barrio de las telas”, en Dávila Baeza, en el corazón de la comuna de Independencia, en medio de las tradicionales tiendas de textiles y géneros del sector, donde la gente -por generaciones- ha ido a abastecerse del paño para confeccionar ese mantel nuevo para celebrar la Navidad, que la seremi de Salud de la región Metropolitana, Paula Labra, llegó a fiscalizar el cumplimiento de las medidas que la autoridad sanitaria ha tomado por la pandemia del coronavirus, que a todo esto, lleva 276 días en nuestro país.

Y en el marco de esa revisión es que se le consultó por la información conocida esta mañana, que indica que la hermana del Presidente, Magdalena Piñera Echeñique, fue condenada a pagar una multa de 6 UTM (algo así como $304.044) por violar la normativa sanitaria producto del Covid-19, por asistir al funeral de su tío Bernardino Piñera.

Labra se refirió de manera escueta al asunto. “Ese es un proceso que lleva a cabo el poder judicial que es independiente de nosotros como autoridad sanitaria, en ese momento nosotros fiscalizamos y constatamos que en el procedimiento que hubo en el funeral se cumplió con todas las normativas, por lo tanto, es algo independiente a lo que hacemos nosotros como autoridad sanitaria”.

Consultada si acaso el hecho merece un sumario sanitario, Labra indicó: “En ese caso, tendríamos que recabar los antecedentes o que el tribunal nos oficie a nosotros informando de esta circunstancias, y eso no ha ocurrido hasta ahora”.

“No salgamos todos a última hora "

Pensando en las festividades que vienen, y en línea con lo establecido ayer por el Minsal, la seremi informó que va a haber un cordón sanitario para Año Nuevo para la región Metropolitana, nosotros tenemos la responsabilidad de que se cumplan estas medidas, vamos a estar fiscalizando los locales comerciales, los restoranes, vamos a tener la aduana sanitaria”, y que habrán fiscalizadores e inspectores municipales colaborando en el control.

“Queremos asegurar que se cumplan protocolos en los locales comerciales y que la gente cumpla con las medidas dispuestas”, aseguró la seremi, y apuntó a que ha existido un cierto relajo de las medidas contra el Covid-19.

Labra enfatizó que estas medidas se enmarcan en el contexto de que en Plan Paso a Paso ocho comunas retroceden de fase. “En la región Metropolitana, el día del mañana, retroceden ocho comunas, y no queremos seguir retrocediendo. Esto ha ocurrido porque sabemos que ha habido un aumento de casos en la región, ha disminuido la percepción de riesgo entre los ciudadanos”, señaló. Y añadió algo que le llamó la atención: “Hemos visto mucha gente en la vía pública sin mascarilla, o bajo la nariz, y esto no tiene efecto si no cubre boca y nariz”.

Además, hizo un llamado a evitar aglomeraciones pensando en las compras navideñas. Concretamente, que no todo el mundo vaya cerca del 24 a comprar los regalos. “No salgamos todos a última hora a hacer las compras, las podemos hacer por internet. Si vemos unas aglomeraciones, no nos acerquemos; si vamos a una tienda, estemos el menor tiempo posible, compremos y nos retiremos”.