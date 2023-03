Seremi de Salud paralizará faenas mineras en cercanías de Liceo Reino Dinamarca: alumnos retornarán el lunes a clases

El liceo que enredó a Marco Antonio Ávila, producto de una fuerte discusión que tuvo con la diputada Viviana Delgado (Partido Ecologista Verde), quien le enrostró un supuesto abandono de las autoridades en ese establecimiento, podrá volver a funcionar a partir del lunes 13 de marzo.

Esto, luego de que la seremi de Salud de la Región Metropolitana resolviera prohibir el funcionamiento de las faenas de la empresa Imperial SPA, que habían impedido el retorno a las aulas, en medio de denuncias de daño en la salud de los escolares.

Desde el municipio de Maipú, liderado por Tomás Vodanovic, informaron que “la seremi de Salud y equipos de la Municipalidad paralizaron este viernes las faenas mineras de la empresa Imperial SPA en el sector de Rinconada Rural (...) Gracias a esta acción, el colegio podrá iniciar sus clases el próximo lunes 13 de marzo, tal como estaba contemplado”.

La municipalidad indicó que “la clausura y la prohibición de funcionamiento se produce un día después de que el alcalde y la comunidad escolar se reunieron en el establecimiento con los seremis de Salud, Minería, Medio Ambiente y Educación, para coordinar acciones en contra de la empresa”.

La determinación fue motivada porque “la Municipalidad y la comunidad escolar acusaban que desde fines del año pasado las faenas levantaban un polvo que provocaba problemas respiratorios en el colegio. Esa denuncia fue confirmada por un reciente informe de la ACHS que detectó que los niveles de cuarzo en dichas faenas eran casi cuatro veces mayor al tolerable, lo que llevó a aplazar el inicio de clases al establecimiento municipal de más de 600 estudiantes”.

El municipio agregó que “la Seremi de Salud paralizó las faenas debido a que la empresa Imperial SPA no cumplió el plazo necesario para presentar un informe sobre las medidas adoptadas para proteger la salud de sus trabajadores. Ese informe había sido ordenado en la sentencia de un sumario sanitario aplicado contra Imperial en diciembre de 2022″.

La municipalidad, además, repuso los sellos de clausura que se habían colocado en 2020. Junto con lo anterior, el alcalde “interpuso un recurso de protección en contra de Imperial, y presentó una querella por el delito de rotura de sello, ya que la empresa violó la clausura municipal”, informaron en el comunicado.

Vodanovic dijo que seguirán trabajando “hasta lograr el retiro definitivo de las empresas mineras del sector Rinconada Rural”.

Discusión entre Ávila y Delgado

En la sesión de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados del 7 de diciembre la parlamentaria Delgado interpeló directamente a Ávila para darle a conocer la situación en que se encontraba el liceo.

Luego la parlamentaria denunció que el secretario de Estado, en una conversación privada, le había gritado.

En medio de la polémica que se armó, el ministro de Educación se disculpó.

“Quiero ofrecer sinceras disculpas en la manera en que condujimos ese diálogo. Mi espíritu siempre ha sido dialogante con todos los sectores políticos. Mis disculpas si no logramos mantener un diálogo en calma. Lo que sostuvimos por parte de ambos, fue una discusión acalorada. No es una forma en que me relaciono con las personas. Ofrezco las disculpas correspondientes”, expresó.

La situación terminaría trayendo costos políticos; repercutiendo en el duro revés sufrido por el gobierno con la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, donde uno de los votos que faltó para la aprobación fue de la propia diputada oficialista, que se ausentó de la Sala al momento de la votación.

En tanto, el Presidente Gabriel Boric dijo que personalmente había reprendido a Ávila por el altercado, mientras que ministros del gobierno tomaron distancia de su par de Educación.