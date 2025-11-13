Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, destacó durante la jornada una disminución en los delitos que ocurren en la comuna apuntando que ha existido una baja de 5,9% en los delitos de mayor connotación social.

Según señaló el alcalde, “este año hemos reducido esto en un 5,9%. Es más que lo que reduce toda la Región Metropolitana, es una de las pocas comunas que disminuye y por lo tanto demuestra que el trabajo que hemos hecho no solo ha sido efectivo, sino que ha avanzado en el sentido correcto”.

Sichel agregó que “no nos queda más que seguir trabajando, no vamos a descansar hasta que se acabe el delito o podamos al menos disminuirlo más significativamente, pero tenemos mucho que estar contentos de seguir una estrategia de seguridad y que los resultados en los números sean ciertos”.

Finalmente, la autoridad comunal realizó un llamado al gobierno y al Parlamento, apuntando que se necesitan más atribuciones en materia de seguridad. “Nos urge que el Gobierno, el Ministerio de Seguridad y el Congreso nos ordenen más atribuciones para hacer bien la pega”, dijo.

“Acá lo que necesitamos son más atribuciones, más seguridad y que el Estado haga la pega en materia de seguridad y no personas que usan maliciosamente las cifras que no reportan a las cifras originales, pero que ponen en riesgo la vida de las personas”, expresó.