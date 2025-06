Sichel por plan de seguridad municipal: “Ñuñoa está entre los municipios que menos actualizado tenía su plan en el 2024”

Durante la mañana de este jueves el Alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió al informe de Contraloría, en donde se daba constancia de que gran parte de los municipios del país no tenían actualizados sus planes de seguridad, apuntando que su comuna “está entre los municipios que menos actualizado tenía su plan en el 2024”

Según señaló el alcalde, “con el cambio de gestión nosotros nos encontramos que no habían actas y tuvimos que reenviar todas las actas del año anterior, agregando que ”me tocó a mí en la gestión hacerme cargo de lo que no se había hecho en la gestión anterior respecto a las actas y la actualizamos y nosotros estamos haciendo operar los Consejos de Seguridad realizando las actas e informando".

Sichel en la ocasión además valoró la realización de los consejos de seguridad señalando que “nos permite la coordinación del territorio. Si solo en el país de Alicia de las Maravillas uno cree que la seguridad depende solo de Carabineros, o solo de la Municipalidad, o solo de la PDI o solo de la Junta de Vecinos, y en esa mesa es cuando uno puede conversar de estrategias comunes los roles que cada uno le compete”.

Ley seguridad municipal

En la ocasión el alcalde además abordó la ley de seguridad municipal señalando que " En Ñuñoa estamos hasta al cuete con lo que está pasando con la Ley de Seguridad Municipal, y lo digo honestamente. El nivel de demora, el nivel de tramitación, la falta de sentido común del Gobierno y los parlamentarios tiene un tope, y ya sobrepasó todos los topes".

De acuerdo a lo que apunto, “es ridículo que ni siquiera lo pongan en la prioridad en tabla y no pongan cosas básicas en esta ley que son urgentes para los alcaldes”, agregando que “necesitamos poder controlar la identidad y detener a las personas que cometen delitos infragantes. Es absurdo que hoy día no podamos actuar y que solo podemos actuar cuando alguien robó. No detener antes a esa persona cuando sabemos que va a robar o tenemos antecedentes que ella ha cometido robos anteriormente”.

En la misma línea, se refirió al uso de armas señalando que es necesario que “tengan armas, no solo para defenderse, no estoy de acuerdo con el Gobierno en eso, sino también para retener a la persona o detenerla, porque si no podemos tener esposa, gas, pimienta, bastón retráctil, malamente podemos ayudar en la seguridad”.

Es así como el alcalde mencionó que “los alcaldes transversalmente estemos rogando porque se apruebe la ley y que la ley no venga con cosas básicas, como el uso de armas no letales, herramientas de detención y control de identidad, y que los delitos infragantes se incorporen también, la fragancia dure, también para los inspectores municipales, hace que la ley sea necesaria, no óptima, pero además está llegando tarde, como siempre, nos pasa finalmente con las leyes de seguridad”.