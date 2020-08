Siches y retorno a clases: “vemos con dificultad la gestión política del Mineduc (...) lamentablemente no han logrado sentar a todos en la mesa”

Esta mañana, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió en Duna en Punto de Radio Duna sobre el plan Paso a Paso que está viviendo actualmente el país, el retorno a clases y lo necesario para que las comunas puedan pasar una nueva etapa sin que esto signifique un gran rebrote.

Al respecto, indica que como Colegio Médico “siempre han intentado llamar a la cautela al Gobierno”, con respecto a la reapertura. En este paso inicial, indica, creen que el Gobierno “va en la línea correcta”.

“Hubiéramos preferido fortalecer algunos indicadores de trazablidad, pero obviamente esto esta ha sido una apertura muy relevante para el país”, sostuvo. “Considerando los casos activos - más de 15 mil - lo cual da un riesgo latente en el ambiente de poder producir rebrotes, es por eso que tal como lo ha hecho el ministerio de Salud, coincidimos plenamente en el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía pero también a poder fortalecer díaa a día a la estrategia testeo-trazabilidad-aislamiento”.

Sobre el paso de las comunas de la Región Metropolitana al paso 2 de Transición, y el plan Paso a Paso Laboral anunciado el día de ayer, en donde se dieron los lineamientos para la vuelta al trabajo, Siches indica que tienen algunas propuestas.

“Le hemos pedido al ex ministro del Interior, esperamos que esto se pueda materializar con el ministro actual, que a la mesa social asista la ministra del Trabajo para ver mejores estrategias de coordinación de los horarios laborales”, señaló.

Acerca de la posibilidad de que Santiago y Providencia pasen a etapa de Transición, Siches indica que una de las principales problemáticas tiene que ver con los medios de transporte.

“La ministra (Gloria) Hutt presentó parte del plan, y le hicimos sugerencia, no solamente por la percepción de riesgo que ve la ciudadanía al ir bastante hacinado en las vías de transporte público, sino que también, porque efectivamente vemos ahí un riesgo más allá de la percepción de los ciudadanos: Existe un gran número de personas contagiadas y tampoco contamos con un sistema de monitorización - aunque sea voluntario - para aquellas personas que se trasladen en transporte público y que posteriormente confirmen que tienen Covid19″, explicó.

Es decir, si una persona viaja en transporte público y luego es Covid positivo, no hay forma de que se rastree a todos los que viajaron en el mismo bus o metro para hacer una trazabilidad efectiva de todos esos casos.

“Esperamos que obviamente se siga con mucha cautela las fases de apertura, también algo que hemos solicitado de forma reiterada es conocer con claridad los indicadores de trazabilidad para cada una de las comunas”, agregó.

Vuelta a clases

Con respecto a la reapertura de los colegios y el retorno a las clases, Siches indica que tanto la Sociedad Chilena Pediatría y también la Comisión de Infancia de Colmed ha estado trabajando junto al Minsal en esto.

“Hemos planteado que desde nuestra perspectiva se haga en la etapa 5: No olvidemos que se piden criterios bien estrictos” indicó, tales como tener 20 niños por sala, mantener 45 minutos de clases y luego abrir la salas para ventilarla, y además contar con todos los elementos de protección para los niños, entre otras cosas.

“Lo que más vemos con dificultad ha sido quizás la gestion política de parte del ministerio de Educación y se lo planteamos al ministro Figueroa el pasado viernes donde el presentó algunos de estos lineamientos, que creemos que van en la linea correcta, pero que lamentablemente no ha logrado sentar a todos los actores en la mesa”, sostuvo Siches. “Uno de la primeras formas de poder retornar a clases es alinear a los actores, y ahí ha faltado conversación con el Colegio de Profesores, con los secundarios... en especial considerando que el plan del ministerio a la fecha pretende partir con los estudiantes de tercero y cuarto medio”.

Según explica, ellos como Colmed lo plantearon con la primera vuelta a la normalidad que planteó el Gobierno: Si quieren abrir los Colegios, deben alinear a todos los actores involucrados en el proceso.

“Si es que el Gobierno quiere abrir los colegios y los alcaldes no están de acuerdo, los padres y apoderados no quieren mandar a sus hijos, los estudiantes no quieren ir, los profesores no van, claramente no lo vamos a poder implementar y ahí hay un esfuerzo que quizás hay que robustecer en esta gestion política de diálogo, y sumar mas actores a la implementación de este plan”, expresó.

Test rápido

Siches advirtió que le han llegado reportes de que empresas - especialmente mineras - están haciendo test rápidos en las bajadas de las minas.

“Ahí hay que se super prudente en la interpretación de los test que uno utiliza”, advirtió. “Una persona asintomática que tiene un test de anticuerpos negativo no da garantía que esa persona no tenga Covid, porque con posterior al contacto puede presentar síntomas, y la positividad de esos test de anticuerpo es de casi al décimo día”.

Esto, indica, puede causar una falsa sensación de seguridad para la persona, y llevar a que se relacione con otros y contagiar sin saberlo.

“Hemos tenido algunos de los casos que se han confirmado de personas que se confiaban de ese test negativo y tenían contacto con otras personas siendo que estuvieron previamente con un caso sospechoso”, indicó.