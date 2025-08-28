SUSCRÍBETE
Nacional

Sistema frontal: MOP realiza obras preventivas en la Quebrada de Ramón en La Reina

Este sector es uno de los 12 puntos críticos identificados en la región.

Daniela Silva 
Daniela Silva
Trabajos preventivos en Quebrada San Ramón por sistema frontal.

Ad portas del sistema frontal pronosticado para los próximos días en la Región Metropolitana, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto al delegado presidencial, Gonzalo Durán y al alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, supervisaron esta mañana los trabajos preventivos en la Quebrada de Ramón, uno de los 12 puntos críticos identificados en la región.

Los trabajos, que ejecuta la Dirección de Obras Hidráulicas, contemplan el retiro de toda la basura, sedimentos y material vegetal existente en una extensión de los 820 metros entre la quebrada y la desembocadura en el Canal San Carlos.

Adicionalmente, en paralelo se inició un contrato para el mejoramiento y reconstrucción de los muros de la Quebrada de Ramón para mayor protección, desde el Puente Padre Hurtado hasta 500 metros aguas abajo.

Al respecto, la ministra López desatcó que si las lluvias se comportan de la manera que esperamos “que es con una cantidad apropiada a la que estamos acostumbrados durante las horas que ella se produzca, vamos a estar bien”.

Cuando se producen esas lluvias tremendas durante cortos periodos de tiempo es cuando los sistemas se desequilibran y empezamos a estar en crisis, esperamos que eso no ocurra este fin de semana, pero igual nuestros trabajos se mantienen”, destacó.

Por su parte, el alcalde Palacios destacó que van a estar trabajando con el MOP y colaborando también con nuestra maquinaria y así estar preparados frente al sistema frontal.

“Son varios puntos los que vamos a monitorear, no solamente la Quebrada (...) en la parte norte del parque Padre Hurtado, hay un puente que generalmente da problemas, así que vamos a estar con nuestra maquinaria también monitoreando esa área y por supuesto estamos muy contentos de poder estar haciendo estos trabajos preventidos porque son muy necesarios para darle tranquilidad a nuestros vecinos”.

La inversión total de las obras que desarrolla el MOP es superior a los $800 millones.

Los trabajos que se ejecutan en la Quebrada de Ramón forman parte del Plan de Invierno del MOP que considera más de 100 obras en los principales cauces, quebradas y colectores de aguas lluvia del país por una inversión cercana a los US$215 millones.

En la visita inspectiva, que se desarrolló esta mañana, también participaron la directora nacional de Obras Hidráulicas, María Loreto Mery, además de los equipos de emergencia de la municipalidad de La Reina y de la empresa constructora a cargo de las obras.

