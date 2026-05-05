Steinert alista nueva etapa marcada por cifras favorables en seguridad y ofensiva para dar a conocer plan del gobierno

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, durante su visita a Calama, acompañada del director general de la PDI, Eduardo Cerna y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Este fin de semana la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, llegó hasta la Región de Calama acompañada del general director de Carabineros, Marcelo Araya y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

La llegada de Steinert a la zona norte del país, para encabezar operativos de fiscalización del plan “Escudo en Ruta”, se enmarca en el diseño que desde su equipo han implementado tras un complejo arribo al Ministerio de Seguridad.

Luego de un inicio marcado por la solicitud de renuncia de la prefecta general (r) Consuelo Peña, el equipo de Steinert ha optado por resaltar los despliegues en terreno. Por lo mismo, y desde que asumió, Steinert ha tenido amplios operativos policiales, estando no sólo con los pies en las calles de la Región Metropolitana , sino que también en regiones como Arica, Punta Arenas, Valparaíso, entre otras. Un enfoque con el que la ministra busca diferenciarse de las anteriores autoridades.

Dicho despliegue territorial, durante las próximas semanas, sumará nuevos hitos. Lo anterior, porque la titular de Seguridad comenzará a destacar estadísticas positivas que, a juicio de fuentes de gobierno, respaldan el trabajo de la jefa de la cartera.

Entrevista a Trinidad Steinert , Ministra de Seguridad. Foto: Andres Perez Andres Perez

En ese sentido, una de las primeras cifras que resaltará el gobierno son las estadísticas que hasta ahora han dejado los operativos de fiscalización que ha encabezado la ministra, los que hasta ahora suman 113.300 controles, los que han dejado 6.300 detenidos tras el despliegue de 7.450 funcionarios policiales. En esa línea, Steinert ya ha destacado los resultados del fin de semana en Antofagasta, que tras la fiscalización de 1.937 vehículos, se logró detener a 21 personas.

Junto con eso, la titular de Seguridad también relevará la integración de diversas instituciones en los operativos de seguridad, tal y como ha ocurrido anteriormente y durante el fin de semana integró a la Policía Marítima en el norte , lo que se repetiría en el resto del país.

A esto suman que los reportes semanales de homicidios, los cuales son entregados todos los lunes por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), han demostrado una caída respecto al año anterior. Si bien la caída varía entorno a los tres a cinco casos menos por semana, igualmente en el gobierno destacan la tendencia.

Un escenario optimista

Fuentes del Ejecutivo, además, destacan que actualmente la ministra de Seguridad se encuentra en un “escenario más optimista”. Además de las cifras que han dejado los operativos, la última encuesta Cadem demostró una histórica caída en la percepción de que la delincuencia ha aumentado, la cual disminuyó drásticamente en 25 puntos, llegando al 47% de los encuestados . La cifra más baja desde 2014.

Con este escenario, la ministra Steinert iniciará un despliegue más mediático. A los puntos de prensa que, en general, encabeza la ministra durante los operativos, sumará apariciones en la prensa. De esta manera, la titular de Seguridad dará inicio a una ronda de entrevistas con medios de televisión, radio y prensa escrita.

Lo anterior, buscaría dar cuenta no sólo de los operativos que encabeza el Ministerio de Seguridad, sino que también de las iniciativas propias que el gobierno busca impulsar. En ese sentido, durante las entrevistas Steinert buscará relevar los desalojos que han realizado o realizará el gobierno, así como también el aumento en los refuerzos policiales.

A esto se suma que en La Tercera la propia autoridad de gobierno reconoció que “hay un tema que es falta de experiencia y es un error que debo asumir, que es la falta de poder comunicar lo que se está haciendo (...) acá me ha faltado saber comunicar y transmitir a los medios, a las autoridades, al Congreso, lo que se está haciendo. Por ejemplo, poder transmitir este convenio que se celebró con Estados Unidos, los operativos que se están realizando y los resultados, las modificaciones legales. Bueno, todo lo que hacemos día a día”.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Dicho anuncio sobre el aumento de policías iría en la línea con lo adelantado la propia ministra en esa misma entrevista. “Queremos incentivar a retomar esta carrera y que los jóvenes se postulen a Carabineros de Chile. Habrá novedades en un proyecto en las próximas dos semanas para subir a más del doble sus ingresos, con cambios a la malla curricular”, afirmó Steinert.

La arremetida en el Congreso

El otro despliegue que sumará la jefa de la cartera de Seguridad será en el Congreso. En la sede parlamentaria, la ministra aún mantiene flancos abiertos, luego de que tanto senadores y diputados cuestionaran el desempeño del gobierno en materia de seguridad.

Este martes el diputado Alvaro Carter (REP) en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, afirmó que “a la ministra Steinert se le está acabando el tiempo, y eso es real”.

A él se ha sumado el diputado Álvaro Jofré (PNL), quien afirmó que en materia migratoria “hasta el momento, el gobierno no ha presentado una propuesta clara para frenar la inmigración irregular. Además, ¿qué proyecto de ley impulsará para darle musculatura al escudo fronterizo? Vamos para los dos meses del gobierno del Presidente Kast y necesitamos contar con una hoja de ruta maciza al respecto”.

MINISTRA DE SERDURIDAD, TRINIDAD STEINERT, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Para hacer frente a esas críticas, Steinert se desplegará en el Congreso participando en la Comisión de Seguridad del Senado para presentar uno de los primeros proyectos de su administración, el de juicios en ausencia. Algo que se concretó durante esta jornada.

En el Congreso, más adelante, la ministra Steinert también presentará indicaciones al proyecto de ley que permite modificar los controles migratorios en la frontera, renovará urgencias a proyectos que ya se encuentran en tramitación e impulsará proyectos contra el crimen organizado.