“Subir las pensiones es la cueca”: el dieciochero llamado de Boric para avanzar en la reforma previsional

hace 28 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

El Mandatario se dirigió a los presentes señalando que “acá no podemos seguir esperando". "Las diferencias entre quienes estamos en política no son una excusa para no subir las pensiones”, sostuvo.