Subsecretaria Leitao por Ley de Seguridad Municipal: “Estamos haciendo todos los esfuerzos para despachar prontamente este proyecto”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao se refirió durante la mañana de este martes al proyecto de la Ley de Seguridad Municipal apuntando que desde el Gobierno “estamos haciendo todos los esfuerzos para despachar prontamente este proyecto”.

Según señaló Leitao, “nosotros esperamos y desde el Gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para despachar prontamente este proyecto, este proyecto ayer se volvió a reiterar el carácter de darle discusión inmediata al proyecto. Es muy necesario para que funcionarios municipales puedan tener las herramientas necesarias para poder enfrentar la prevención”.

De acuerdo a lo que señaló la subsecretaria, “aquí no estamos cambiando el carácter del funcionario municipal como el carácter preventivo sino que al revés estamos fortaleciendo el carácter preventivo que desarrolla los funcionarios municipales, reconociendo el rol de inspector de seguridad municipal y muy importante también el poder contar con las herramientas necesarias de capacitación y por supuesto también de elementos de protección para las personas que desarrollan actividades de seguridad en el ámbito municipal”.

En la ocasión, la subsecretaria además abordó la propuesta de las municipalidades de destinar IVA de las comunas para financiar Ley de Seguridad Municipal.

“Nosotros creemos que esa discusión del aporte estatal a los municipios a través del fondo común municipal sea una discusión distinta y que no contamine la discusión del proyecto de seguridad municipal porque no corresponde y porque además el proyecto no busca financiar a los municipios en esta materia”, señaló, agregando que “los municipios ya desarrollan acciones de seguridad con recursos propios con el royalty con el sistema nacional de seguridad municipal más bien lo que busca este proyecto reconocer el rol fortalecerlo y por supuesto proteger a los funcionarios municipales que desarrollan esta labor muchas gracias”.