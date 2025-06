Subsecretaria Leitao tras informe de Contraloría sobre planes de seguridad municipales: “Hay distintos incumplimientos”

Durante la mañana de este martes 10 de junio, la Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió al informe de Contraloría donde advirtieron que 342 municipalidades del país (90%) no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

Según detalló la subsecretaria, “Lo que hace la Contraloría justamente es una fiscalización respecto de los planes comunales que tiene varias aristas, y por eso habla del porcentaje de incumplimiento, porque los municipios tienen varias obligaciones”, agregando que “al revisar todos estos planes, hay distintos incumplimientos”.

“Hay municipios que no tienen el plan, que son los menos, son un porcentaje menor, hay otros que no tienen el plan actualizado, y ahí hay un porcentaje un poco mayor, pero la mayoría ya lo tiene actualizado y lo ha ingresado a la subsecretaría, y hay otros que no han subido esta información a las páginas de transparencia, pero además, los municipios tienen la obligación de desarrollar los consejos comunales de seguridad mensualmente, y además tienen la obligación de sacar actas de esos consejos y subirlas a las páginas de transparencia como obligación”, detalló la subsecretaria.

De acuerdo a lo que explicó en la ocasión, “nosotros lo que estamos haciendo como subsecretaría es apoyar a los municipios en que cumplan esto. Nosotros mandamos todos los años a todos los municipios una circular donde les recordamos la obligación de tener su plan actualizado, de desarrollar los consejos comunales de seguridad, y con esta información también les entregamos recomendaciones técnicas para poder desarrollarlo”.

Finalmente según apuntó, “no tenemos el detalle del informe de Contraloría, sino que es un resumen de lo que se indagó, pero nosotros sí tenemos la información en la subsecretaría respecto de cuántos municipios han entregado ya los planes actualizados, y por lo tanto, aquellos que no lo han hecho, vamos a seguir insistiendo”.

En la ocasión, Leitao además abordó la nueva Ley de Seguridad Municipal, apuntando que establece " la obligación de la reunión de este Consejo Comunal de Seguridad, que es más bien de planificación, no tiene un fin operativo, lo pone cada tres meses, porque es una gran carga para los municipios desarrollarlo mensualmente".

“El proyecto de ley lo que hace es poner este Consejo Comunal de Seguridad cada tres meses como obligación, y pone las mesas, que son mesas jurídico-policiales, una vez al mes, que son más operativas, y eso también va a ser un cambio importante en la carga administrativa que tienen los municipios en esta materia”, señaló.