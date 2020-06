Subsecretaria Martorell aclara que restricción de solo dos permisos no va a regir en el caso de personas con TEA

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, detalló este jueves a la prensa los alcances del instructivo que entrará en vigencia a las 05.00 horas del próximo lunes 22 de junio, respecto a los permisos y salvoconductos para facilitar el desplazamiento de personas que deben movilizarse en las comunas en que hay restricciones sanitarias producto de la pandemia de coronavirus.

Martorell recordó que ese día empezará a regir la medida que reduce de cinco a solamente dos los permisos temporales que se pueden sacar por persona cada semana y se refirió al caso de las personas con la condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA), señalando que “esa es la única excepción que inclusive existía desde que se restringieron los permisos”.

“En el caso particular de las personas que tienen Trastorno del Espectro Autista en ningún caso va a regir la regla de los dos permisos. Ahora el caso de ellos es particular, requieren por motivos de salud poder disponer de ese tiempo y por lo tanto no se van a ver restringidos para hacerlo”, acotó.

En el sitio Comisaría Virtual se especifica que para acceder al permiso temporal se deberá registrar como “solicitante” del permiso a la persona con TEA con su número de cédula de identidad y nombre completo, en tanto el representante, se debe incorporar con los mismos datos como “acompañante”. En caso de fiscalización se deberá exhibir a la autoridad la Credencial de Discapacidad, Certificado de Discapacidad del Registro Civil o certificado médico que indique el diagnóstico de TEA. El permiso no es válido en horario de toque de queda y tiene una duración de dos horas.

La subsecretaria explicó además que personas que deben acudir más de dos veces por semana a tratamientos de diálisis o quimioterapias, podrán acceder a un salvoconducto individual.

La autoridad señaló que se recibieron denuncias de personas que utilizaron de modo indebido el permiso para acceder a horas médicas que regía por 12 horas y que por ello se estableció una diferencia. “Los permisos para ir a hora médica que duran tres horas son permisos individuales, pero también está el salvoconducto individual para personas que deben realizarse tratamientos que son de enfermedades crónicas que requieren que la persona vaya al hospital como por ejemplo el caso de una quimioterapia o personas que deben realizarse diálisis. Ese permiso dura 12 horas pero requiere que la persona pueda además de sacarlo en Comisaría Virtual, vía remota, deba acompañar también su certificado médico que acredita la enfermedad crónica que tiene”, detalló la autoridad.