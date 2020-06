Subsecretaria Martorell detalla que 89 mil personas han sido detenidas por infringir normas sanitarias desde 19 de marzo y recalca: “no nos temblará la mano”

“No nos va a temblar la mano ni un segundo en fiscalizar, en perseguir la responsabilidad penal, en que se apliquen las sanciones a aquellos que no quieren comprender que cuando no están respetando estas normativas sanitarias están poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino las de todos los demás”, dijo hoy la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell en el balance diario por coronavirus del Minsal.

La subsecretaria señaló que Carabineros, las Fuerzas Armadas y la PDI están haciendo 40 mil fiscalizaciones diarias y que solo ayer se registraron mil detenidos por no cumplir las medidas sanitarias en la Región Metropolitana.

“El lunes estuvimos en el Paseo Ahumada. En una hora hubo más de 75 detenidos y uno con Covid positivo. Ayer fui a fiscalizar la Plaza de Maipú, en 4 horas 88 personas detenidas. Hoy comenzamos a fiscalizar en la Costanera Norte, en media hora había 4 personas detenidas. La señal es una sola, tenemos que cumplir las medidas sanitarias", dijo. En esa línea, informó que, desde el 19 de marzo, se han detenido a 89 mil personas por infringir las medidas sanitarias.

“Hay personas que han reincidido por incluso 16 veces. A esas personas quiero decirles que no solamente nos vamos a querellar, no solamente vamos a perseguir su responsabilidad penal ante los tribunales de justicia (...), sino que también, en materia de sumarios sanitarios que pueden llegar a multas de 50 millones de pesos, la reincidencia es una agravante. Y vamos a perseguir esa responsabilidad”, agregó.

Además, Martorell detalló las comunas que ingresan y que salen de cuarentena. Estas son: en la Región Metropolitana las comunas de Peñaflor completa, y el radio urbano de Melipilla, Curacaví, Til Til y San José de Maipo. Además se añadieron a la medida las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, junto con la comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

“Para las comunas que ingresan a cuarentenas, la cadena de abastecimiento está totalmente garantizada”, aseguró.