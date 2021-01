Subsecretaria Martorell y permiso de vacaciones: “No habilita a hacer una reunión con más personas de las que están permitidas”

Vacaciones, una palabra largamente esperada por miles de chilenas y chilenos que en estos momentos han ocupado su permiso de vacaciones (678 mil en siete días, según informó La Tercera hace dos días). Ante tamaña cifra, en los distintos destinos se han denunciado fiestas clandestinas y reuniones que exceden los aforos permitidos.

A eso se refirió esta tarde la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien fue categórica al señalar que el permiso de vacaciones no da facilidad para hacer reuniones masivas.

“Ese permiso no me habilita a hacer una reunión con más personas de las que están permitidas en el aforo que se encuentra determinado en esa etapa. Son permisos que van por vías distintas”, aseguró Martorell.

En ese sentido, la subsecretaria aseguró que quienes infrinjan la normativa referida a reuniones masivas, tendrán dos sanciones. “Aquellas que aunque tengan un permiso de vacaciones, están en una comuna fase 2 y hacen una reunión con 15 personas -que no está permitido- van a tener dos tipos de sanciones: la sanción administrativa sanitaria...y la sanción penal”.

“El permiso de vacaciones no habilita a hacer reuniones, no habilita a no cumplir con las medidas sanitarias que están establecidas en la etapa en que se encuentra la comuna en la cual la persona decide ir a vacacionar”, agregó Martorell, y recordó que esta autorización “se adecúa a la etapa del Plan a Paso en que se encuentra la comuna”.

Pero, si una persona es sorprendida realizando una reunión masiva no permitida, ¿pierde el permiso de vacaciones? Martorell aclaró que eso no ocurre.

“No es que se pierda el permiso, acá hay una infracción a la norma, tanto sanitaria y genera responsabilidad penal inclusive”, señaló.

Hasta el minuto, las regiones que más acaparan los destinos de los turistas corresponden a Valparaíso, con un 30%, la Región Metropolitana y La Araucanía con un 12%.