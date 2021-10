Subsecretario de Interior sobre violencia en La Araucanía: “No sé si la condena absoluta se entiende cuando la Convención se niega a hacer un minuto de silencio”

Desde la semana pasada camioneros del rubro forestal y otros gremios mantienen cortes intermitentes de la Ruta 5 Sur en los sectores de Collipulli, Duqueco, y hoy a la altura de Los Ángeles, en protesta por los recientes atentados incendiarios registrados en la zona, los que han provocado pérdidas millonarias en infraestructura y maquinaria.

El miércoles pasado, encapuchados efectuaron un ataque armado a un dormitorio de trabajadores forestales dejando tres heridos y cinco camiones quemados en la zona costera de Carahue. En la Región del Biobío, en tanto, un ataque a una faena forestal de Lebu terminó con máquinas y camiones quemados.

Al respecto, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, expresó la necesidad de separar los temas: “Primero, la razón de fondo de esa manifestación y luego, si esa es la manera es que vamos a instaurar el diálogo. En primer lugar, nosotros hemos tenido diálogo permanente con distintas organizaciones, particularmente de la Macrozona Sur, en donde el coordinador, Pablo Urquízar, ha estado en reuniones con distintas organizaciones, federaciones de transportistas y de conductores que se desempeñan en la zona de Biobío y La Araucanía”, dijo Galli.

“La mayor demanda es seguridad, porque ha habido una sucesión de hechos de violencia en la Macrozona Sur, y en ese sentido nosotros creemos que hay que darle un enfoque 100% operativo. Y por ejemplo, en Máfil, cuando tuvo que proceder Carabineros, concurrieron al lugar, y sin embargo fue atacado y agredido resultando 6 funcionario heridos. Uno de ellos gravemente herido y con serio daño a su visión”, dijo el subsecretario.

“Esto es una conducta que hemos visto bastante reiterada. Lo he dicho varias veces. El foco de los ataques esta siendo la fuerza policial cuando concurre o se retira ante el llamado de vecinos o víctimas de este tipo de violencia. (...) Por eso creo que no basta con la labor operativa sacrificada que hace Carabineros para ir en atención de las víctimas, tiene que haber un rechazo transversal a la violencia”, añadió Galli.

“La señal tiene que ser total y absoluta de condena a la violencia. Yo no sé si esa condena a la violencia se entiende cuando la Convención Constitucional se niega a hacer un minuto de silencio por esas víctimas inocentes, que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo, son personas que fallecieron como consecuencia de ataques asesinos, uno con arma de fuego, otro con fuego incendiario”, dijo el subsecretario criticando la decisión de la Mesa de no realizar un minuto de silencio ayer durante el Pleno.

“Vamos a seguir respondiendo a esa demanda de todos quienes viven y trabajan en la Macrozona Sur para poder ir en su ayuda y poder prevenir delitos, pero el sustento base de eso es la condena transversal a ese tipo de violencia, y creo que esa condena hasta ahora ha sido débil en algunos sectores”, declaró Galli.

Pandora Papers

Consultado por la vinculación del Presidente Sebastián Piñera con los paraíso fiscales develados en la investigación periodística denominada Pandora Papers, específicamente el millonario acuerdo entre la familia Piñera y Délano para la compraventa del proyecto minero Dominga; el subsecretario Galli dijo que lo relevantes es “que las instituciones funcionen”.

“Creo que en esto es importante que las instituciones funcionen. La Fiscalía podrá dar certeza de la investigación llevada adelante el año 2017, que contó con toda la colaboración de todos los involucrados y que llevó al Fiscal Regional a decretar el sobreseimiento definitivo de esa causa en la que estaban todos los antecedentes que se han conocido en los últimos días”, dijo Galli reiterando lo declarado públicamente por el Mandatario.

“Me parece correcto que el Fiscal Nacional pueda dar certeza a la ciudadanía, que esa investigación se llevó adelante con total exhaustividad, que ese sobreseimiento además fue apelado ante la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones unánimemente determinó que el sobreseimiento definitivo era ajustado a derecho. Además, en la resolución dice muy claramente que los hechos que ahí se describen no son constitutivos de delitos, que se acreditó la inocencia de quienes estaban imputados”, continuó el subsecretario.

“Creo que el Fiscal Nacional podrá dar cuenta de las investigaciones que se han llevado adelante frente a este tema, y así darle certeza a la ciudadanía de que esas investigaciones han cubierto cada una de las aristas de estos hechos”, concluyó.