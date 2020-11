Subsecretario Galli por general director Yáñez: “Tiene mucho conocimiento de lo que se está haciendo y está muy comprometido con la reforma”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió esta mañana al nuevo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien asumió ayer en el cargo luego de que Mario Rozas presentara su renuncia.

En entrevista con T13 Radio, Galli profundizó en el perfil del nuevo jefe de la policía uniformada. “Conoce bien la institución, fue director de orden y seguridad, y por lo tanto estaba en el periodo más crítico quizás, conocía exactamente lo que estaba pasando en el territorio. Es un general que tiene mucho conocimiento de lo que se está haciendo y está muy comprometido con la reforma. Le tocó liderar toda la reforma a los protocolos control de orden público”, dijo.

Sin embargo, Galli expresó que “no caigamos en el error de que el cambio de persona va a cambiar completamente las instituciones. Los liderazgos son importantes y cambian. Por ejemplo el liderazgos del presidente Piñera ha demostrado que tiene resiliencia importante y que le ha tocado golpes duros durante esta gestión (...). Lo mismo pasa aquí, el general Yáñez va a tener que asumir el liderazgo de una institución que naturalmente está en un proceso de cuestionamiento a su legitimidad a su función principal que es el resguardo del derecho de las personas”.

Además, Galli profundizó en que “lo que es más urgente, relevante, hoy día para la ciudadanía es cambiar la lógica con que enfrentamos el legítimo derecho a manifestación y reunión, y distinguirlo muy claramente de aquellas acciones ilícitas, que se comenten en el contexto de aquellas manifestaciones. Creo que el general Yáñez tiene una experiencia muy valiosa en esta materia”.

En ese sentido, dijo que “lo que nos está demandando el país es reimpulsar la reforma a carabineros por lo tanto, lo que consideró el presidente apropiado era tener un liderazgo como el del general Ricardo Yáñez. Pasar de la transición de la reforma, pasar de la contingencia que habíamos vivido en el pasado a un impulso importante a reformar carabineros. Y reformarlo con sentido de darle a la ciudadanía lo que nos está exigiendo, que es muy difícil. La ciudadanía nos da señales equivocas, nos dice que necesita seguridad, que carabineros cumpla con su función estrictamente, pero a la vez estamos en la época donde hay crítica 24/7, hay mucha fake news en redes sociales, y por lo tanto se es muy crítico a los procedimientos policiales”.

Por otro lado, a Galli se le consultó por un episodio vivido ayer en la Cámara de Diputados, donde, en medio del debate sobre la glosa presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el diputado UDI Javier Macaya tildó de “zurdo” a Yáñez. El comentario del parlamentario se dio en una conversación con Patricio Melero, sobre el recién asumido general director de Carabineros, y se escuchó debido a que el micrófono quedó encendido.

“En menos de un año que llevo como subsecretario del Interior nunca he tenido la impresión, tampoco he preguntado, ni me han expresado una opinión política de diversos carabineros que han estado desempeñándose conmigo. Pese a que eran temas de alta contingencia política, por ejemplo cuando estábamos preparando todo lo que era la seguridad para el plebiscito del 25 de octubre. Las opiniones personales políticas de los Carabineros son irrelevantes porque el profesionalismo de nuestras policías es tal que van a cumplir sus funciones con independencia de cuáles sean las autoridades políticas que estén en el cargo”, dijo el subsecretario.