Subsecretario Monsalve en Arica: “El control fronterizo es prioritario para el gobierno”

Siguiendo con el despliegue de autoridades de gobierno en el norte del país, ad portas de que deje de regir este fin de semana el Estado de Excepción constitucional vigente la zona, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó un comité policial en Arica este jueves.

Participaron del encuentro, Carolina Garrido, jefa de Seguridad Pública del la Subsecretaría del Interior, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, el director Servicio Nacional de Migración, Luis Eduardo Thayer, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Marcelo Araya.

Tomas de terreno

Bajo ese marco, el subsecretario se refirió a las tomas de terreno que ha ejecutado principalmente comunidad migrante.

“Las tomas expresan la conjunción de dos problemas. Primero que el Estado no logra responder al déficit habitacional y por lo tanto al derecho al techo de quienes residen en Chile y hay un déficit habitacional estimado de 600 mil viviendas, 600 mil familias chilenas que no tienen garantizado del techo y por lo tanto, evidentemente cuando obtener una casa propia para alguien que reside en Chile demora 10, 12, 14 años, tal vez la falta de respuesta oportuna del Estado incentiva que muchas veces personas desarrollen iniciativas que no debería ocurrir como las tomas”, sostuvo

Monsalve, a continuación, precisó que “en segundo lugar, en el norte en particular, hay una crisis migratoria”.

“Es cierto que por la frontera de Perú y Bolivia en la Región de Arica y Parinacota no hay una explosión de ingresos irregulares, eso no es así. Pero sí es cierto que, a través de Colchane, en la Región de Tarapacá, sí existe y que muchos de los que ingresan de manera irregular terminan desplazándose a la Región de Arica, por lo tanto aumentando la demanda por servicios sociales que el Estado no presta”, agregó.

La autoridad sostuvo que “no tenemos que eludir los problemas de fondo de esta crisis. Primero el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales tienen que dar una respuesta al déficit habitacional y nos hemos comprometido con los alcaldes el día de ayer de poder desarrollar una política de vivienda especial para la zona norte”.

Asimismo, informó que se comprometieron a volver a la zona, durante la última semana de mayo con la subsecretaria de vivienda, Tatiana Rojas.

Problemas de seguridad

“Tenemos problemas de seguridad vinculados a las tomas y hemos tenido hoy día un comité policial y hemos encargado -esto es materia de seguridad así que no voy a dar detalle- a Carabineros y a la PDI desarrollar acciones particularmente contra un adversario de toda la sociedad que es el crimen organizado, que está detrás de hechos de violencia muy fuertes y por lo tanto debemos identificar, detener a lo que es el crimen organizado, que está detrás de hechos de violencia en la región y vamos a trabajar intensamente en ello y vamos a dar respuesta”, dijo el subsecretario.

Consultado por el fin de las tomas en cerros, la autoridad insistió que para dar respuesta a esta problemática debe aumentar la oferta en materia de subsidios y soluciones habitacionales, sin embargo, anunció que se tomarán acciones “en algunos casos, en términos de los lugares en que están no se puede permitir que se mantengan”.

“Por lo tanto, bajo esa lógica, le hemos pedido en particular al delegado presidencial de la región que pueda de aquí a la próxima visita presentar un plan respecto a algunas tomas en particular, que no voy a mencionar, pero que efectivamente el Estado no puede permitir que se mantengan dónde están”, adelantó.

Control migratorio

Respecto al motivo de la visita , explicó que “son tres áreas de las cuales queremos dialogar, también acordar y también tomar decisiones en conjunto con las regiones en el contexto de la crisis migratoria. Uno son decisiones en materia de política migratoria, otro son decisiones en materia de inversión pública y un tercer tema que está muy presente en todo Chile, pero más en el norte por la crisis migratoria, son decisiones en materia de seguridad pública”.

La autoridad enfatizó que el Presidente Gabriel Boric “ha comprometido una política migratoria regular, segura y ordenada”.

“El control fronterizo es prioritario para el gobierno, por eso a pesar del término del Estado de Excepción, que termina el 15, a partir del 16 se va a aplicar el Decreto 265″, destacó, asegurando que su efecto práctico es que toda la presencia que el Estado tiene en materia policial y en materia de equipamiento y funcionarios de las Fuerzas Armadas “se va a mantener total y completamente inalterable y, por lo tanto, el control fronterizo, la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de proteger las fronteras se mantiene inalterable”.