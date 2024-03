Subsecretario Salgado y ley corta: “Lo que está pasando en el sistema de isapres sin duda es preocupante”

Este martes, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, abordó en Radio Pauta la situación de las isapres y también de cómo esto podría afectar a Fonasa, considerando la migración de afiliados desde el sistema privado al público en el contexto de la tramitación de la ley corta.

Al respecto, y consultando sobre si teme un atochamiento del sistema de salud público, el subsecretario afirmó que lo que está pasando con las isapres “sin duda es preocupante”, y que de hecho, “ya ha habido un traspaso de personas muy importante del sistema privado al público”.

Sin embargo, expresó la autoridad de Redes Asistenciales, esta migración de usuarios por el momento no ha implicado un aumento en las consultas o de la lista de espera ya que las personas que han cambiado de sistema de salud son jóvenes, y no personas mayores, por lo que no han significado una presión en el sistema de salud.

“Hasta ahora no ha implicado un aumento relevante de las consultas y de los problemas que estamos hablando, porque el perfil de las personas que se ha cambiado, a diferencia de años anteriores, son personas jóvenes que no demandan tanto el sistema de salud como las personas que tradicionalmente se tenían que ir del sistema privado porque el programa, el plan, no les alcanzaba para cubrir sus patologías crónicas. Y eso es la historia anterior

“Hoy día el grueso de las personas que se han trasladado al sistema público son personas que no demandan, por ahora, una fuerte demanda”, continuó.

En este sentido, la autoridad recordó que en la discusión que se está teniendo sobre ley corta se está fortaleciendo el Fonasa, de manera que si esa eventualidad ocurre y reciben una mayor demanda, estaría entonces en mejores condiciones de poder prestar el servicio como prestador público.