Subsecretario Zúñiga: “Estamos muy preocupados con el nivel de contagios que están teniendo las comunas de Rancagua, Graneros y San Fernando”

Esta tarde, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, visitó el Hospital Regional de Rancagua para destacar la labor de los trabajadores de la salud de ese recinto en medio de la pandemia.

Según señaló la autoridad, en momentos en que la Región Metropolitana pasaba por los mayores índices de contagio que ha vivido, hasta ahora, ese recinto recibió a pacientes de la capital.

“Permitió en el peor momento del contagio en la RM salvarle la vida a 80 personas”, dijo.

“Hemos tenido diferentes niveles de contagios. Hemos tenido contagios muy altos como está ocurriendo en la Región de Magallanes y como llegó a ocurrir en la Región Metropolitana. Afortunadamente, en la Región de O’Higgins hemos tenido un alto nivel de contagios, pero no al nivel que en las regiones que acabo de mencionar. Y eso ha permitido que este hospital sea el que más pacientes haya recibido desde Santiago. Son 80 pacientes los que recibieron a la fecha. Y no son cualquier tipo de pacientes, son pacientes que si no hubiesen tenido aquí una cama, habrían fallecido. Es decir los 3.900 trabajadores de salud el hospital le salvaron la vida a los 80 pacientes de la RM”, expresó.

Sin embargo, dijo que “estamos muy preocupados con el nivel de contagios que están teniendo las comunas de Rancagua, Graneros y San Fernando”.

Además pidió a la “ciudadanía que piense en los adultos mayores, en los enfermos crónicos, pero también que piensen en los funcionarios de la salud. Ellos están aquí trabajando por 24 horas, haciendo más de un turno incluso a la semana. No podemos seguir abusando de ellos, tenemos que aprender con este cambio cultural”.

La intendenta de O’Higgins, Rebeca Cofré, por su parte, dijo que “ha sido un trabajo de mucho compromiso de nuestros funcionarios, porque de verdad que la situación ha sido compleja. Ha sido difícil enfrentar la pandemia en nuestra región.”

“Ha sido un orgullo para nosotros haber dado las prestaciones y seguir dándolas en que fue algo complicado para todos los chilenos, especialmente para algunas regiones. Para los funcionarios de aquí fue una ardua tarea, un gran sacrificio personal, porque todos estamos atemorizados con esta enfermedad”, manifestó el director del Hospital Regional de Rancagua, Fernando Millard.

“Este reconocimiento nos sirve, porque (el personal) también está cansado. Hay gente que hizo 3 turnos a la semana, porque también nuestro personal se enfermó”, sostuvo Millard, quien contó que 694 trabajadores del recinto dieron positivo de coronavirus. Uno de ellos falleció.