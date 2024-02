Sujetos disparan contra local de comida china en Las Condes

Un grupo de desconocidos dispararon durante la noche de este miércoles contra un local de comida china ubicado en la comuna de Las Condes.

De acuerdo a lo que informó Carabineros, los sujetos dispararon en tres ocasiones contra el local, no resultando personas lesionadas a raíz de esto.

“Carabineros de la 17° Comisaría se constituye a un local de origen chino donde durante la tarde noche individuos desconocidos efectúan tres disparos hacia el interior, no habiendo lesionados, solamente daños. Se desconoce antecedentes de las personas que hubiesen participado en este delito”, explicó el Teniente Esteban Mora, Oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Andes.

Según se dio a conocer, recientemente existió una denuncia por amenazas en contra del propietario del local.

“Le habían solicitado un par de cosas de comida, tanto como dinero, y al no acceder habría hecho una amenaza al locatario. No se sabe si hay alguna relación de este hecho denunciado con lo ocurrido el día de hoy ya que no se mantienen los antecedentes pero se están realizando las diligencias investigativas”, detalló personal policial.

Al momento del ataque no habían clientes al interior del local, y sólo se encontraban los locatarios que escucharon los disparos cuando se encontraban en la cocina.