Sujetos formalizados por atacar sedes de la UDI, RN y memorial de Jaime Guzmán quedan con prohibición de acercarse a estos lugares

Por daños simples y daños calificados fueron formalizados hoy dos sujetos, uno de 18 años y el otro de 17, acusados de realizar desórdenes en las sedes de la UDI, RN y también en el memorial de Jaime Guzmán.

Uno de los detenidos, el menor de edad, es el joven que cayó al lecho del río Mapocho tras ser interceptado por un carabinero en medio de manifestaciones ocurridas el 2 de octubre de 2020. Caso que se encuentra siendo investigado por la fiscalía.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal de la zona Oriente Felipe Poblete, estos hechos ocurrieron el domingo en el contexto de una cicletada que se realizó durante la mañana entre Santiago, Providencia y Las Condes.

Según Poblete, alrededor de las 8.45 una parte de los ciclistas, dentro de la cual iban los dos imputados, proceden a realizar rayados, primero en la sede de la UDI, ubicada en Suecia 286, Providencia. 15 minutos minutos más tarde, hicieron lo mismo en la sede de RN, ubicada en Antonio Varas 454, de la misma comuna. Finalmente, a las 9.45 llevaron a cabo el mismo proceder en el memorial del exsenador Jaime Guzmán, ubicado en Avenida Andrés Bello con Avenida Presidente Riesco, Las Condes.

Respecto a los daños en la UDI, dijo el persecutor, están avaluados en 150 mil pesos, mientras que en la sede de RN estos ascenderían a $2 millones. En cuanto a los daños en el memorial de Guzmán, donde efectuaron rayado con pintura en spray y arrancaron letras del mismo, se avaluaron daños de $10 millones.

El fiscal solicitó la medida cautelar de prohibición de acercarse a estos lugares por parte de los formalizados, lo que fue aceptado por el juez Daniel Aravena. Se decretaron 60 días de investigación.

Caso Puente Pío Nono

Por otro lado, en el marco del caso donde se investiga la presunta responsabilidad del excarabinero Sebastián Zamora en la caída de un menor al río Mapocho, este lunes los diputados UDI Jorge Alessandri y Cristián Labbé se reunieron hoy con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. ¿La razón? Solicitar la reintegración del excarabineros sumariado por la caída del joven al río Mapocho.

“Hoy, hecho los peritajes, sabemos que no hay homicidio frustrado, que no fue lanzado ni empujado, que fue parte de la persecución policial y que el cabo Zamora actuó de acuerdo a la normativa y de acuerdo a lo que su institución le había enseñado”, dijo Alessandri.

Agregando que el exuniformado “fue expulsado de la institución y le hemos pedido al ministro del Interior, como jefe superior de las policías, que (el excarabinero) pueda ser reintegrado, por supuesto sí así lo desea. Y que además pueda ser compensado por cinco meses de cárcel”.

En ese sentido, el parlamentario señaló que Delgado “se ha comprometido a estudiar el caso y darnos una respuesta dentro de 24 horas, y nos confirmó que para él también es muy importante que en Chile opere siempre, sobre cualquier persona, la presunción de inocencia”.

Además, señaló que si bien el proceso judicial aún está en curso, “los peritajes oficiales que se han hecho hasta hoy (...), han demostrado que no empujó, que no lanzó y que no fue un homicidio frustrado”.

Labbé, en tanto, informó que el hecho por el que fue formalmente dado de baja -según el reporte institucional- fue por portar una cámara particular en lugar de una institucional. En ese sentido, señaló que “es un hecho que está mal, pero no da para darlo de baja, sino más bien una sanción mínima”.