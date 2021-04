“No se acreditó la exigencia de una generación de riesgo”: Suprema absuelve a dos condenados por poner en peligro salud pública tras violar toque de queda en Iquique

La Corte Suprema acogió un recurso de nulidad presentado por la defensa y, en sentencia de reemplazo, decretó la absolución de los recurrentes, en la parte que se les sindicó como autores del delito de poner en peligro la salud pública, en base al artículo 318 del Código Penal.

Ambos imputados, Camila Fernanda Jofré Olguín y Alejandro Mario Coca Garay, fueron detenidos infringiendo el toque de queda e 16 de octubre de 2020, en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá.

Hace unos días el máximo tribunal absolvió a un hombre condenado por el Juzgado de Garantía de Talca a tres penas de 100 días de reclusión por violar el toque de queda en tres oportunidades en la capital maulina, acogiendo un recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública.

En esta oportunidad, en fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado (i) Ricardo Abuauad, estableció que los hechos que el Juzgado de Garantía de Iquique dio por probados, en procedimiento simplificado, no satisfacen los requisitos para configurar el delito de poner en peligro la salud pública, ya sea en forma concreta o hipotética.

“Que, los hechos probados por el tribunal no satisfacen la exigencia de peligro, ni concreto ni hipotético para la salud pública, por cuanto el Ministerio Público no acreditó la exigencia de una generación de riesgo y, la sola acción de deambular en la madrugada, por más infractora de normas administrativo reglamentarias y sancionable que resulte a ese tenor, no representó ningún peligro efectivo, ni tampoco hipotético, para la salud pública, ni siquiera en tiempos de pandemia por cuanto, el toque de queda tiene como finalidad evitar el transitar para precaver reuniones nocturnas de grupos, como usualmente ocurre fuera del caso de emergencia actual, en locales, parques, plazas u otros sitios abiertos al público, de modo de impedir aglomeraciones que –ellas sí– son, a lo menos, hipotéticamente peligrosas e idóneas para generar el riesgo”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que “el estar, o deambular, incluso dos sujetos en calles desiertas, por muy prohibido que esté por la autoridad, no es en absoluto idóneo para generar riesgo a la salud pública. De hecho, esa conducta sanitariamente hablando es más peligrosa por la mayor afluencia de paseantes que le es connatural. La sola infracción al toque de queda, entonces, no es generadora de riesgo, por más que sí sea infractora –y sancionable– en sede no penal y, solo sería punible penalmente si conlleva una idoneidad de riesgo propia, lo que ocurriría, por ejemplo, si la infractora se dirigiera a un punto de reunión de varias personas, pero eso no se probó en el presente caso”.

En la sentencia de reemplazo, el máximo tribunal sostiene que “los hechos establecidos respecto de la conducta de los requeridos no alcanzan a cumplir la exigencia de haber puesto en peligro la salud pública, que la norma del artículo 318 del Código Penal contiene, atendido que se trata de una figura de peligro hipotético, que requiere cuando menos una real idoneidad para generar el riesgo, lo que no se alcanza con el solo permanecer más allá de la hora permitida, en la vía pública, sin que se agregue que se dirigían a una reunión con otras personas o que, de cualquier modo, generaran la hipótesis de un riesgo a la salud pública”.

“Que, en consecuencia, los hechos han constituido solo infracciones administrativas, sancionables a ese título, pero no un delito penal, lo cual impone la necesaria absolución de los requeridos. Por cierto, el que la resolución exenta que estableció el asilamiento domiciliario nocturno dijera que su infracción sería sancionada conforme a las reglas del Código Penal, nada agrega, porque no es la autoridad administrativa, a través de sus resoluciones o reglamentos, quien puede establecer cuándo una conducta resulta sancionable a título penal”, añade.

Camila Jofré fue condenada, únicamente, a una multa ascendente a un tercio de unidad tributaria mensual, como autora del delito consumado de porte de arma cortante o punzante.

Corte de Valparaíso rechazó nulidad en caso similar

Por unanimidad, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público en contra de una sentencia de primera instancia que absolvió a una persona detenida en toque de queda e imputada por el delito de artículo 318 del Código Penal, referido a infracción de las normas de higiene y salubridad.

El defensor regional, Claudio Pérez García, explicó que “en este caso y en otros similares registrados recientemente, se trata de determinar si la figura corresponde a un delito de peligro concreto o abstracto. De esta conclusión depende si la conducta que se atribuye a nuestro representado merece el castigo previsto o debe ser absuelto por no encuadrarse dentro del tipo penal”

La resolución de la corte porteña estableció que al absolver al acusado, el juez de garantía “llega a la conclusión de que el artículo 318 del Código Penal describe una figura que se encuadra dentro de la clase de delito denominada de peligro concreto, por utilizar la expresión ‘peligro’ para la salud, lo que supone contar con elementos objetivos que permitan afirmar que, efectivamente, el agente ha desplegado una conducta que puso en peligro el bien jurídico salud pública, lo que en su concepto no ocurre en la especie”.

Agrega que los antecedentes tenidos a la vista, “dan cuenta de que se trató solo de un caso en que el imputado transitaba por la vía pública en horas de toque de queda, pero sin que se hubiere acreditado si lo hacía bajo la condición de contagiado con el virus Covid-19, ni tampoco si lo hacía con mascarilla o carente de ese adminículo de seguridad higiénica”.

Los magistrados de la corte sostuvieron que “como quiera que sea, este tribunal no se pronunciará sobre cuál debe ser la correcta interpretación de la norma en cuestión, limitándose sólo a considerar que, como reiteradamente se ha sostenido por los tribunales superiores, no se puede imputar vicio de error de derecho allí donde no se ha logrado consolidar una doctrina ni por los autores ni por la jurisprudencia respecto del precepto supuestamente infringido”.