TC acuerda apertura de término probatorio de quince días ante requerimiento que busca destitución de Hugo Gutiérrez

“Tienen un plazo de 15 días, donde tendrán que probar lo que es imposible probar: Nunca he quemado un regimiento. Nunca he amenazado a Carabineros. No soy el autor de los asaltos al Metro de Santiago y no he instado a ninguna rebelión o desobediencia civil”, aseguró el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez la tarde de este miércoles en su cuenta oficial en Twitter.

El legislador de oposición hizo este planteamiento luego que el Tribunal Constitucional acordara la apertura de un término probatorio de quince días, respecto del requerimiento presentado por diputados oficialistas que solicitaron el cese en el cargo de su par del PC.

El TC detalló que de practicarse diligencias probatorias, se determinó que éstas deberán rendirse, por vía remota, ante los ministros Nelson Pozo Silva y Miguel Ángel Fernández González.

Junto a lo anterior, el TC informó que se acordó aceptar la inhabilidad de Iván Aróstica Maldonado y José Ignacio Vásquez Márquez para fallar esta causa.

A principio de mes, Gutiérrez presentó una querella por cohecho y prevaricación en contra de ambos.

El requerimiento de legisladores de Chile Vamos apela al artículo 60 de la Constitución que permite remover a “el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público”. La acción fue presentada luego que Gutiérrez publicara en sus redes sociales una serie de dibujos supuestamente realizados por niños en que aparecía el Presidente Sebastián Piñera muerto.