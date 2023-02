Tohá aclara que royalty forestal “no está contemplado” en agenda del gobierno

Tras entregar un nuevo balance sobre el estado actual de los incendios forestales -que hasta el momento han dejado a 6.855 damnificados y han arrasado 425 mil hectáreas-, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al debate sobre una regulación distinta para la industria forestal y aclaró que una medida de royalty forestal no forma parte de la agenda del gobierno.

“Quiero recalcar que el Gobierno tiene una agenda tributaria que está en el parlamento, que es clara y está expresada en proyectos de ley, esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el Gobierno. En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal”, expresó la titular de Interior, Carolina Tohá.

Las declaraciones de la jefa de gabinete se dan en medio de un debate cruzado entre el ejecutivo y los empresarios por posibles nuevas regulaciones para la industria forestal tras las emergencia de los incendios. Debate que instaló el Presidente Boric en su visita a la comuna de Quillón, en Ñuble, a propósito de la presunta responsabilidad de los monocultivos por la rápida propagación de los incendios forestales.

“No está contemplado porque la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan un royalty, no se trata de un recurso natural no renovable propiedad del Estado, por tanto, en nuestra agenda -que es muy conocida- este tema no está incluido”, explicó Tohá.

Sin embargo, puntualizó que pese a no estar en la agenda del gobierno, “eso no quita que estos temas se puedan discutir y poner arriba de la mesa como hizo el ministro de Agricultura, pero ese debate en la medida que avance tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones, porque en la actual la agenda tributaria ya está presentada y en discusión”.

En concreto, la secretario de Estado se refiere a las declaraciones entregadas por su par de Agricultura, Esteban Valenzuela, a Pulso: “Yo respeto la opinión de parte del sector empresarial, pero no pueden en medio de una emergencia acallar el clamor de los territorios, que es insoslayable”, aseguró.

El planteamiento del gobierno ha sido criticado por Corma y CPC. La Sofofa, por su parte, respondió a los dichos del Mandatario calificándolos de “improcedentes”

El domingo, en tanto, en entrevista con Pulso, el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, aseguró sobre la declaración del jefe de Estado respecto de una “regulación distinta” para las forestales, que si bien “es importante revisar prácticas y mejorarlas a partir de estas experiencias (...) lo más relevante es basarse en información 100% confiable y no basada en la desinformación”.