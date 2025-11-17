Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a presidio perpetuo a Joel Fernando José García Yusti, como autor del delito consumado de homicidio calificado de menor de edad con alevosía y premeditación.

Además, en un fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Denisse Ehrenfeld Ebbinghaus (presidenta), María Carolina Hernández Muñoz y Raúl Díaz Manosalva (redactor)– condenó a García Yusti a la pena de 5 años y un día de presidio, como autor del delito consumado de tráfico de drogas y a 3 años y un día de reclusión, como autor del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego.

El sujeto enfrentó un juicio oral por el homicidio de una niña de 13 años de edad ocurrido cerca de las 23.00 horas del 6 de mayo de 2024 en la población Parinacota de Quilicura.

Esa noche, desde un automóvil, el sujeto le disparó en cuatro oportunidades a Isidora Anaís Fernández Inostroza, causándole la muerte.

La acción correspondió a una venganza de García, su pareja Yezabel Catalina Lobos Barrera y Luis Javier Bustos Fuentes, por la fallida compra de un teléfono celular de segunda mano.

Los acusados se coordinaron para dar muerte a menores de edad con los que se reunieron y que los asaltaron en la vía pública cuando coordinaron la transacción por Facebook. Al día siguiente, usando otro perfil en la aplicación, pactaron un encuentro con la finalidad de atraer a los menores que los habían timado. Llegaron en un vehículo a la misma intersección y dispararon dando muerte a la víctima.

“Estas personas idean una forma de vengarse, y al concurrir al lugar al día siguiente, producto de este plan, le disparan a esta menor de edad, que no tenía nada que ver con este robo", afirmó Alfredo Cerri, fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), cuando fueron detenidos los tres involucrados, en mayo del año pasado.

Yezabel Lobos deberá purgar 15 años y un día de reclusión, como autora del delito consumado de homicidio calificado de menor de edad; más dos penas de 3 años y un día de presidio como autora de los delito de tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas.

Bustos, que manejaba el vehículo, fue condenado a la pena de cumplimiento efectivo de 13 años de presidio, como autor del delito consumado de homicidio simple de menor de edad.