Tribunal suspende causa contra Hugo Gutiérrez por supuesto delito de amenazas contra funcionarios de la Armada hasta que la fiscalía busque su desafuero

Esta mañana, en el Juzgado de Garantía de Iquique se realizó la audiencia de procedimiento simplificado al constituyente Hugo Gutiérrez (PC), a quien la Fiscalía Regional de Tarapacá le imputa los delitos de amenazas contra funcionarios de la Armada en medio de una fiscalización ocurrida en agosto de 2020.

La audiencia tuvo varios recesos en la mañana luego de que el abogado defensor del exdiputado del PC, Enzo Morales, solicitó la inhabilitación de dos jueces, alegando su “falta de imparcialidad”. La solicitud fue aceptada y la magistrada Tamara Muñoz se hizo cargo del caso.

EL jurista hizo la solicitud del sobreseimiento definitivo del caso argumentando el fuero con el que contaba Gutiérrez en el momento en que ocurrieron los hechos, y la fiscalía no solicitó el desafuero, además de que hoy el acusado cuenta con fuero por ser uno de los 155 constituyentes.

El fiscal Eduardo Ríos rechazó la tesis del abogado de Gutiérrez y señaló que el fuero parlamentario “no tiene que ver con el objeto de que se extinga su responsabilidad penal y generar una suerte de no sanción. Tiene que ver con la protección de la Cámara de Diputados y no alterar los quórum de un parlamentario que está siendo investigado o juzgado”. En esa línea, dijo que el requerimiento simplificado de la causa “fue deducido mientras el imputado no tenía fuero parlamentario y era un ciudadano común y corriente que estaba postulando a un cargo público (de constituyente). Respecto al fuero actual sostuvo que “tampoco lo hace irresponsable por los actos cometidos”.

La jueza rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo solicitada por la defensa, señalando que para continuar con el caso el Ministerio Público debe pedir el sobreseimiento ante la Corte de Apelaciones.

“El tribunal no va a acoger la solicitud de sobreseimiento porque entiende que no existe un hecho sobreviniente que extinga la responsabilidad penal, pero sí existe y se pone al tanto un requisito de procesabilidad previo que constituye el desafuero. Por lo tanto, no se va a declarar el sobreseimiento definitivo, pero el tribunal del Juzgado de Garantía de Iquique no podrá seguir conociendo la causa mientras no se cumpla ese requisito ante el tribunal de alzada, que es la Corte de Apelaciones de esta ciudad”, explicó la jueza Muñoz.

Por este caso, luego de que Gutiérrez no se presentara el 29 de abril a la audiencia de juicio simplificado, el tribunal emanó una orden de detención contra el exdiputado. La defensa del exparlamentario presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, que fue rechazado. Lo mismo ante la Corte Suprema, donde también fue desestimado.