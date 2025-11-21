Turista británico que sobrevivió a tragedia en Torres del Paine asegura que “hubo fallas en el parque”

Parte del Circuito O, en el Paso John Garner, Torres del Paine. Foto: X

El lunes 17 de noviembre, los mexicanos Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, la británica Victoria Bond y los alemanes Nadine Lichey y Andreas Von Pein, murieron de hipotermia al ser sorprendidos por una tormenta de lluvia y viento helado en el llamado Circuito O del Parque Nacional Torres del Paine.

La tormenta les impidió el avance cuando se desplazaban desde el campamento Los Perros al paso John Garner. La Fuerza Aérea de Chile (FACH) debió realizar un operativo para rescatar sus cuerpos.

La Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena indaga los hechos en coordinación con la Policía de Investigaciones.

Se ha tomado declaración a sobrevivientes y a personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), responsable del parque, y de la empresa Vértice S.A., concesionaria que administra el refugio en el que había 69 personas del día de la tragedia.

“Muertes se podrían haber evitado”

Christian Aldridge, sobreviviente británico, amigo de Victoria Bond, declaró en la indagatoria que lidera el fiscal regional Cristián Crisosto, y afirmó tras la diligencia que “estas muertes se podrían haber evitado”.

“Creo que hubo fallas en el parque, entre las autoridades y definitivamente hay cosas que se pueden aprender para que estas tragedias no se repitan en el futuro”, sostuvo.

“Ningún guardaparques nos informó sobre el mal tiempo, había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal, que estaba bien y que el paso estaba abierto y seguro para seguir”, afirmó.