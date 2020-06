Un 30% menos de circulación, 105 vehículos devueltos y 1837 detenidos a nivel país : El balance del primer día del fin de semana largo

La circulación de vehículos en las carreteras en el primer día del fin de semana largo, se redujo en un 30% respecto al fin de semana de Semana Santa. Así lo aseguraron las autoridades tras la fiscalización desarrollada esta mañana en carreteras en el cordón sanitario en las salidas de la Región Metropolitana.

“No vemos un aumento en el flujo -señaló el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia- lo cual nos hace entender que efectivamente la gente se está quedando en su casa”.

Según informó el general de Carabineros, Manuel Valdés, de la Prefectura de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, en esta jornada, respecto al primer día de Semana Santa, se registró un 30% menos de vehículos en circulación.

Ayer abandonaron la capital unos 29.000 vehículos, lo que en los cálculos que dio a conocer el general Valdés, equivale a un 70% menos que un fin de semana común.

Además en la RM se ha devuelto a 105 vehículos por no contar con el salvoconducto para pasar el cordón sanitario. A nivel nacional, el número hasta el momento es de 770. Este documento acota la autorización a circunstancia específicas (atención médica, labores esenciales, mudanza y repartidores de delivery) y en esta oportunidad la fiscalización fue vehículo a vehículo.

En cuanto a los detenidos, hasta las 06.00 am de hoy, 1837 personas a nivel nacional “no dieron cumplimiento a las cuarentenas respectivas, no tenían permisos temporales y no dieron cumplimento al toque de queda”, agregó el oficial.

El mayor Valdés también aseguró que “como consecuencia de esta menor cantidad de vehículos circulantes, hay un 64% menos de accidentes de transito”.

La fiscalización a los vehículos continuará hasta el lunes hasta las 22.00 horas -ese día es feriado-, momento en que termina el cordón sanitario.